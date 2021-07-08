  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ağaoğlu, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı oldu
Yemen’de İngiliz oyunu
Kalp spazmı geçiren futbolcuya anjiyo!
Japonya'daki felakette ölenlerin sayısı arttı
Spor Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı oldu
Spor

Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı oldu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada Kulüpler Birliği'nde yeni Başkanın Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 18:42:00 -
Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı oldu

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası açıklama yapan Ahmet Nur Çebi, "6 ay önce kendi isteğim ile başladığım Kulüpler Birliği başkanlığından ayrıldım. Yeni başkan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu" diyerek yeni dönemi duyurdu.

Çebi sonrası açıklama yapan Ahmet Ağaoğlu, "Türk futbolunun en sıkıntılı sürecinde başkanlık yapan hem Ahmet Nur Çebi başkanıma hem de bir önceki başkan Mehmet Sepil'e çok teşekkür ediyorum. İvedilikle çözmemiz gereken sorunlar içerisinde ekonomik ve sportif sorunlar var. Bütün kulüplerle birlikte el ele vererek en az hasarlı bir şekilde buradan çıkmak için çalışacağız" mesajını verdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay