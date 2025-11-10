Ahmed Şara ABD’de açık açık söyledi: “İsrail’den talebimiz…”

Beyaz Saray’daki tarihi görüşme öncesi Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara’dan flaş açıklam geldi. ABD Başkanı Donald Trump ile biraraya gelemden önce başkent Washington'da Suriye-Amerikan sivil toplum kuruluşlarının liderleriyle bir araya gelen Şara yaptığı açıklamada İsrail ile yeni bir güvenlik anlaşması üzerinde çalışıldığını ve Suriye'nin İsrail'den 8 Aralık öncesi sınırlara dönmesini talep ettiğini belirtti.

Mepa News’in haberine göre Şara, yönetiminin yeniden yapılanma aşamasına hazırlık olarak ülkenin güneyini istikrara kavuşturmaya çalıştığını vurguladı.

YAPTIRIMLARDA SON AŞAMAYA GELİNDİ

Şara ayrıca ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda son aşamaya gelindiğini, Başkan Trump ve bazı ABD'li milletvekilleriyle görüştükten sonra önümüzdeki iki gün içinde sonuçların netleşmesini beklediğini belirtti.

Ahmed Şara, konuşmasının iç meselelere odaklanan kısmında, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) orduya entegre edilmesinin Suriye'deki krizi çözmenin doğal yolu olduğunu vurguladı ve ABD tarafının bu konuda yardımcı olduğunu açıkladı.

Suveyda'daki olaylarla ilgili olarak Şara, uyuşturucu kaçakçıları ve eski rejimin kalıntılarıyla ittifak kuran ve istikrar çabalarını baltalamaya çalışan yerel yapılanmalar olduğunu ifade etti.