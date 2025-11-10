  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Neler oluyor! Suriye Cumhurbaşkanı El-Şara, Washington’da!

Hangi fondaş gazeteci İBB’den fonlanarak eşiyle İtalya’ya tatile gitti?

Can Ataklı'dan Gündem Sarsacak CHP İddiası: "20 Gün İçinde Öyle Bir Şey Olacak ki, 'Keşke Butlan Olsaydı' Diyecekler"

CHP Destekçisi Kadri Gürsel’den Şaşırtan Açıklama: Bu sözler CHP’lileri ağlatır

Fenerbahçe Kayserispor engelini aştı

Gram altın 5 haneye sıçrayacak: Gramla ilgili İslam Memiş'in çağrısı olay oldu

Seküler yaşam cinnet geçiriyor! Kadıköy’de kadını diri diri yaktılar! Eğlence merkezinde vahşet

İsrail’den Lübnan'a bir saldırı daha! Katiller İHA’larla ölüm yağdırdı

Aile Milli Güvenlik Meselesidir! LGBT gibi sapkınlıklara asla imkân vermeyiz

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 10 Kasım mesajı! Doğan her fani gibi Atatürk de ölümü tatmıştır
Dünya Ahmed Şara ABD’de açık açık söyledi: “İsrail’den talebimiz…”
Dünya

Ahmed Şara ABD’de açık açık söyledi: “İsrail’den talebimiz…”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ahmed Şara ABD’de açık açık söyledi: "İsrail’den talebimiz…"

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD’deki ziyaretleri kapsamında, Washington'da Suriye-Amerikan sivil toplum kuruluşlarının liderleriyle bir araya geldi. Şara, siyonizmin en büyük destekçisinin başkentinde yaptığı konuşmada, “İsrail'den 8 Aralık öncesi sınırlara dönmesini talep ediyoruz” dedi.

Beyaz Saray’daki tarihi görüşme öncesi Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara’dan flaş açıklam geldi. ABD Başkanı Donald Trump ile biraraya gelemden önce başkent Washington'da Suriye-Amerikan sivil toplum kuruluşlarının liderleriyle bir araya gelen Şara yaptığı açıklamada İsrail ile yeni bir güvenlik anlaşması üzerinde çalışıldığını ve Suriye'nin İsrail'den 8 Aralık öncesi sınırlara dönmesini talep ettiğini belirtti.

Mepa News’in haberine göre Şara, yönetiminin yeniden yapılanma aşamasına hazırlık olarak ülkenin güneyini istikrara kavuşturmaya çalıştığını vurguladı.

YAPTIRIMLARDA SON AŞAMAYA GELİNDİ

Şara ayrıca ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda son aşamaya gelindiğini, Başkan Trump ve bazı ABD'li milletvekilleriyle görüştükten sonra önümüzdeki iki gün içinde sonuçların netleşmesini beklediğini belirtti.

Ahmed Şara, konuşmasının iç meselelere odaklanan kısmında, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) orduya entegre edilmesinin Suriye'deki krizi çözmenin doğal yolu olduğunu vurguladı ve ABD tarafının bu konuda yardımcı olduğunu açıkladı.

Suveyda'daki olaylarla ilgili olarak Şara, uyuşturucu kaçakçıları ve eski rejimin kalıntılarıyla ittifak kuran ve istikrar çabalarını baltalamaya çalışan yerel yapılanmalar olduğunu ifade etti.

Sen dik dur, onlar eğilecekler! Ahmed Şara, başına 10 milyon dolar ödül koyanları ziyaret edecek
Sen dik dur, onlar eğilecekler! Ahmed Şara, başına 10 milyon dolar ödül koyanları ziyaret edecek

Dünya

Sen dik dur, onlar eğilecekler! Ahmed Şara, başına 10 milyon dolar ödül koyanları ziyaret edecek

Başına 10 milyon ödül konmuştu, ama… Şara’dan bir ilk
Başına 10 milyon ödül konmuştu, ama… Şara’dan bir ilk

Dünya

Başına 10 milyon ödül konmuştu, ama… Şara’dan bir ilk

Şara yönetimi göz açtırmıyor: Suriye genelinde teröristlere büyük operasyon!
Şara yönetimi göz açtırmıyor: Suriye genelinde teröristlere büyük operasyon!

Dünya

Şara yönetimi göz açtırmıyor: Suriye genelinde teröristlere büyük operasyon!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Can Ataklı'dan Gündem Sarsacak CHP İddiası: "20 Gün İçinde Öyle Bir Şey Olacak ki, 'Keşke Butlan Olsaydı' Diyecekler"
Gündem

Can Ataklı'dan Gündem Sarsacak CHP İddiası: "20 Gün İçinde Öyle Bir Şey Olacak ki, 'Keşke Butlan Olsaydı' Diyecekler"

Gazeteci Can Ataklı, CHP'de uzun yıllar siyaset yapmış üst düzey bir kaynağına dayandırdığı iddiasıyla siyaset kulislerini hareketlendirdi. ..
Sabah ezanıyla başlayan yolculuk! Oytun Erbaş’ın ibadet ve sükûnet üzerine dikkat çeken sözleri
Gündem

Sabah ezanıyla başlayan yolculuk! Oytun Erbaş’ın ibadet ve sükûnet üzerine dikkat çeken sözleri

Akit TV'de Kırmızı Masa’da Muharrem Coşkun’un “Namaz kılıyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan Oytun Erbaş, inancın insan bedeninde ve zihninde ..
Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Nagehan Alçı, Fuat Uğur’la birbirine girdi
Gündem

Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Nagehan Alçı, Fuat Uğur’la birbirine girdi

Gazeteci Nagehan Alçı ile Fuat Uğur arasında tartışma çıktı. Alçı'nın “Gürsel Tekin'in avukatı olacaksan buyur alan değiştir” ifadeleri sonr..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23