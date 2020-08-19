Ahmed er-Raysuni'den sert BAE tepkisi: Anlaşma katillerin mükafatlandırılmasıdır

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan normalleşme anlaşmasının, katillerin mükafatlandırılması anlamına geldiğini belirten Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ahmed er-Raysuni, İsrail ile normalleşmenin, zalimlerin yanında yer almak demek olduğunu belirterek, Arap ve İslam ülkelerinin halklarını buna karşı gelmeye davet etti.

Arap ülkelerinin normalleşme anlaşmalarına katılmasına tepki gösteren Ahmed er- Raysuni, anlaşmaların İsrail’i onurlandırmak anlamına geldiğini açıkladı.

"Müslüman olduğunu söyleyen kişi bunu yapmaz"

Raysuni, "İsrail ile normalleşme demek, saldıranın, gasp edenin, hırsızlık yapanın, katilin ve suçluların mükafatlandırılması ve onlara kapı aralanmasıdır. Müslüman olduğunu söyleyen kişi bunu yapmaz.” diyerek Arap ülkelerine tepki gösterdi.