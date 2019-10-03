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Ahmed Bin Abdülaziz kimdir?

Ahmed Bin Abdülaziz kimdir? Ahmed Bin Abdülaziz kaç yaşındadır? 1975'ten 2012'ye kadar Suudi Arabistan'ın içişleri bakan yardımcılığını ve 2012'de kısaca İçişleri Bakanı olarak görev yapan Suud Meclisi üyesidir.Ahmed Bin Abdülaziz kimdir? İşte detaylar...

03 Ekim 2019 Perşembe 19:15
Ahmed Bin Abdülaziz kimdir?

Ahmed Bin Abdülaziz kimdir? Ahmed Bin Abdülaziz kaç yaşındadır? 1975'ten 2012'ye kadar Suudi Arabistan'ın içişleri bakan yardımcılığını ve 2012'de kısaca İçişleri Bakanı olarak görev yapan Suud Meclisi üyesidir. Ahmed Bin Abdülaziz kimdir? İşte detaylar...

Ahmed Bin Abdülaziz kimdir?

Abdullah bin Abdülaziz, 1 Ağustos 1924 yılında, Necid Sultanlığı'nın Riyad Bölgesi'nde doğdu. Babası Abdülaziz El Suud, annesi Fehda bint Asi Surayim idi. Suudi Ailesi'nin bir üyesidir. Abdülaziz el Suud'un 37 çocuğundan 13.süydü.

İlk kamu görevi, Mekke'nin belediye başkanlığı oldu. Ardından babası Abdülaziz El Suud tarafından Suudi Arabistan Ulusal Muhafızları'nın komutanı görevine geçti. Abisi Kral Fahd bin Abdül Aziz 1995'te kalp krizi ve felç geçirmesinin ardından fiilen ülkeyi yönetmeye başlayan Kral Abdullah 2005'te Fahd'ın ölümüyle resmen tahta geçti. Milli Muhafızların kontrolünün onda olması, veliaht ve kral olmasında önemli bir rol üstlenir. 1 Ağustos 2005 tarihinde resmi kral oldu. Kralın 30'dan fazla eşi 60'tan fazla çocuğu vardı. Veliahtı Salman bin Abdülaziz el Suud olmuştur.

89 yaşındaki Kral Abdullah son yıllarda önemli sağlık problemleri yaşamış ve bu nedenle defalarca hastaneye kaldırılmıştı. Son aylarda kamuoyu önüne çıkmayan Kral Abdullah'ı, törenlerde veliaht prens temsil ediyordu. Aralık ayında Akciğer rahatsızlığı sebebiyle Riyad'da kaldırıldığı hastahanede 23 Ocak 2015 tarihinde yaşamını yitirdi.Cenazesi Riyad'daki İmam Türki bin Abdullah Camii'ne, prenslerin omuzunda taşınarak götürüldü. Düzenlenen törenin ardından Kral Abdullah'ın cenazesi, isimsiz bir mezara defnedildi.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 19:15
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