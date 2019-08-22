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Ahlat’ta II. Uluslararası Geleneksel Türk Mezar Taşları Sempozyumu düzenlendi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde II.

22 Ağustos 2019 Perşembe 22:20
Ahlat’ta II. Uluslararası Geleneksel Türk Mezar Taşları Sempozyumu düzenlendi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde II. Uluslararası Geleneksel Türk Mezar Taşları Sempozyumu düzenlendi.


Bitlis Valiliği, Erciyes Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi Ve Ahlat Belediyesi ortaklığında düzenlenen sempozyuma, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, sempozyum başkanı Doç. Dr. Celil Arslan, düzenleme kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.


Sempozyumda konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, binlerce yıldır Türk Tarihinin mihenk taşlarından birisi olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda 8 bin 300 tespit edilmiş mezar taşının huzurunda olduklarını belirterek, “Mezar Taşları, bir vatanı o millete ait kılan tapusu ve mührüdür. Bizim tapu ve mührümüz oradadır. Bizi buradan söküp atmak isteyenler çok oldu ama başaramadılar, başaramayacaklar. Bu sempozyum ile başta Türkiye olmak üzere tüm Türk dünyasında bulunan mezar yapılarının envanter tespiti, değerlendirilmesi ve ulaşılan bilgilerin bilim çevrelerine ve kamuoyuna sunulması amaçlanmaktadır” dedi.


Açılış konuşmasından sonratöreni plaket takdimi yapıldı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 22:20
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