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Aktüel Ahlat'ta "Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Temsilciliği" açıldı
Aktüel

Ahlat'ta "Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Temsilciliği" açıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 15:14:53 -
Ahlat'ta "Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Temsilciliği" açıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde Dünya Ahıskalı Türkler Birliğinin (DATÜB) temsilciliği düzenlenen programla açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2016 yılında Ahlat'a yerleştirilen Ahıska Türkü aileler, yaşamlarını huzurlu bir şekilde sürdürüyor.

İlçede yaşayan Ahıska Türklerinin sorun ve görüşlerini dile getireceği DATÜB Ahlat Temsilciliği açıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Ahıskalıların geçmişte çok acılar çektiğini fakat bugün ana vatanlarında huzurla yaşadıklarını söyledi.

Yaşadıkları her şeye rağmen kültürlerini unutmadıklarını belirten Kassanov, şunları kaydetti:

"Gerçekten milletimiz çok eziyet gördü. Son zamanlarda Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bugün Ahıskalıların vatandaşlık problemi çözüldü. En önemlisi de 75 yıl içerisinde dinimizi, dilimizi, örf ve adetlerimizi unutmadık. Sovyet zamanı da orucumuzu tutup namazımızı kıldık bugün de aynı şekilde devam ediyoruz. 9 ülkede yaşasak da birliğimizi koruyoruz. Bu nedenle DATÜB'ü kurduk. Bu birlik dünyada yaşayan 600 bin Ahıskalının birliğidir."

Kaymakam Fikret Dağ da tarih boyunca zulme uğrayan milletlere el uzatan bir ülke olduklarını belirterek, "Allah'ın izniyle yeniden aynı vizyonumuzu üsteleniyoruz. Üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Hep birlikte hem Ahlat'a hem de ülkemize faydalı işler yapacağımızdan eminim." dedi.

Yurt edinmenin kolay olmadığını dile getiren Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise el uzattıkları Ahıskalılarla kardeşçe bir arada yaşadıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından DATÜB Ahlat Temsilciliği törenle açıldı.

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