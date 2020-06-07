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Aktüel

Ahlat’ta bir apartman karantinaya alındı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde pozitif vaka tespit edilen bir apartman korona virüs salgını sebebiyle karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 16:10:30 -
Ahlat’ta bir apartman karantinaya alındı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde pozitif vaka tespit edilen bir apartman korona virüs salgını sebebiyle karantinaya alındı.


Konuyla ilgili Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Ahlat ilçesi Tunus Mahallesi Stat Sokak Devran Apartmanında korona virüs pozitif vakalarının görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle Ahlat Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 7 Haziran 2020 Tarih ve 51 sayılı kararı gereğince; 7 Haziran 2020 tarihi saat 14.00 itibariyle geçici süreyle karantinaya alınmasına, apartmanda ikamet eden vatandaşların daire ve apartmanlarından giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.

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