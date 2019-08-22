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Ahlat’ın köy yollarında asfaltlama çalışması

Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı köy yollarında yürütülen asfalt çalışmaları devam ediyor.

22 Ağustos 2019 Perşembe 09:25
Ahlat’ın köy yollarında asfaltlama çalışması

Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı köy yollarında yürütülen asfalt çalışmaları devam ediyor.


Ahlat’a bağlı köylerde yapılan yol çalışmalarını inceleyen AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Ertuğ Buğra Azapağası, “Geri dönüşümsüz, uzun yıllar dönüp bakmayacağımız yollar yapıyoruz. Bu sayede hem kırsal kesim grup köy yollarında yol standardı kalitemiz yükselmiş olacak hem de uzun yıllar dönüp bakmayacağımız yollar yapmış olacağız. Ahlat’a da yakışan budur” dedi.


2019 yılı Haziran ayında ihalesi yapılan Otluyazı, Yoğurtyemez, Develik ve Akçaören köylerinin 24 kilometrelik grup köy yollarının birinci kat asfalt yapım işinin tamamlandığını ifade eden Azapağası, “Ayrıca 2019 yılı yatırım programımızda Kınalıkoç, Gölgören köylerinin toplamda 4.5 kilometrelik köy yollarının birinci ve ikinci kat asfalt işini, Cemalettin, Yeniköprü, Uludere ve Çatalağzı köylerinde ise toplamda 14 kilometrelik ikinci kat asfalt işini eylül ayı sonuna kadar inşallah tamamlayacağız. Geçen yıl programa alınan köy içi parke yollarımızın da eksik kalan 2 bin 800 metrekarelik kısmını temmuz ayı içerisinde tamamladık. Yeni Köprü köyümüzün su deposu, sondaj ve güneş enerji paneli işini ve Soğanlı ile Seyrantepe köyümüzün de güneş enerji panellerini eylül ayı sonuna kadar inşallah tamamlayacağız. Burcukaya köyümüzün kanalizasyon altyapı işini ekim ayı sonuna kadar tamamlayacağız. İnşallah 2023 hedefine giderken muasır medeniyetlere çıkma yolunda önemli bir adım olan köy yollarını Ahlat’ta problem olmaktan çıkarmış olacağız ve artık Ahlat’ta yolu konuşmayacağız. Milletimizin bize vermiş olduğu yetkiyi, milletin ve memleketin menfaatleri doğrultusunda millet adına kullanacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu süreçte bize sürekli destek veren ve güç olan, her talebimize hassasiyet gösteren Bitlis Valimiz Oktay Çağatay’a, AK Parti milletvekillerimiz Vahit Kiler ve Cemal Taşar’a, Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve çalışma arkadaşlarına, İlçe Kaymakamımız Mustafa Akgül’e, AK Parti İlçe Başkanımız Oğuz Atılgan’a, Ahlat Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı Zübeyr Ergezen ve çalışma arkadaşlarına, Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 09:25
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