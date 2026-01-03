Ahlaksızlıkta sınır tanımıyorlar! RTÜK'ün kapısına kilit vurduğu o diziden mide bulandıran skandal: "Bol bol sevişin" diyerek milli manevi değerlerimize alenen savaş açtılar!

Toplumun ahlak kalelerini yıkmayı hedefleyen bu şer odağı yapım, bugün yayınlanan 4. bölümünden paylaşılan kesitle adeta devlete ve millete meydan okudu. Ekranları birer lağım çukuruna çevirmeye yeminli zihniyet, oyuncunun ağzından dökülen "Bol bol sevişin" (en masumane hali) replikleriyle edepsizliğin reklamını yaparken, RTÜK’ün verdiği tokat gibi cezayı çiğnemeye kalkıştı.

Doktor muayenesi sırasında geçen diyaloglarda, gayrimeşru hayatın normalleştirilmesi ve iffetsizliğin 'özgürlük' gibi sunulması izleyenleri hayretler içinde bıraktı. Sağlık hizmeti gibi kutsal bir zeminde bile ahlak dışı yaşamın propagandasının yapılması, milli bünyemize zerk edilen zehrin ne kadar tehlikeli boyutlara ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi. Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalkan bu zihniyet, toplumun sinir uçlarıyla oynayarak rezaleti 'sanat' adı altında servis ediyor.

RTÜK'e inat 4. bölümü de yayınlandı

Batı’nın kokuşmuş kültürünü Türk aile yapısına enjekte etmeye çalışan bu sözde dizi, her bölümünde dozu artan müstehcenlik ve gayriahlaki mesajlarla toplumun sabrını zorluyor. RTÜK'ün platformlardan silinmesi yönündeki kararına rağmen, sosyal medya üzerinden bu rezilliği körükleyen yapımcılar ve oyuncular, "özgürlük" kılıfı altında nesillerimizi zehirlemeye devam ediyor.

Milli vicdanı yaralayan bu hayasız akın karşısında duyarlı vatandaşlar, "Bu rezalete dur diyecek kimse yok mu?" diyerek yetkilileri daha sert tedbirler almaya çağırıyor. Ahlak düşmanlarının bu kirli meydan okumasına karşı devletin çelikten yumruğunun ne zaman ineceği ise merak konusu.