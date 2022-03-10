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Yerel Ahlaksızlık yuvasına polis baskını
Yerel

Ahlaksızlık yuvasına polis baskını

Van’da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 mağdur kadın yakalanırken, 5 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 09:00:00 - 2022-03-10 09:00:44
Ahlaksızlık yuvasına polis baskını

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için ‘Fuhuş, Fuhuşa Aracılık, Teşvik, Zorlama, Yer ve İmkan Sağlama’ suçlarına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar kapsamında; ilimizde faaliyet gösteren bir otel ve günlük kiralanan evlerde yapılan eş zamanlı operasyonda; 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 5 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Operasyonda ayrıca 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere 15 mağdur kadın yakalanmış, yabancı uyruklu mağdur kadınlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir” denildi.

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