Ahlaksızlığın kralı! Mehmet Görmez Hoca'nın "tesettür" sohbetini kendilerince kırpıp servis ettiler..

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İslam'da tesettüre ilişkin açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, "İslam’da örtünme müşterektir. Hayayı ve iffeti korumak, sadece kadının değil, insanlığın ortak görevidir." diyerek erkeklerin de edepli giyinmesi gerektiğine işaret etti.

Görmez Hoca, "Erkeği kayıran, erkeğin tesettür konusundaki tutarsızlıklarını meşrulaştıran, erkek zaviyesinden bir örtünme felsefesi dinî değil, töreseldir." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mehmet Görmez'in açıklamasını kendi fikrine göre kırparak servis eden Cumhuriyet gazetesi ise, büyük bir sahtekarlığa imza atarak, Görmez Hoca'nın bu ifadelerinden, "Örtünme töreseldir" kelimelerini öne çıkarttı.

Prof. Görmez öte yandan İslam'ın kurallarına dikkat çekerek, "Sınırlara riayet edildiği müddetçe belirli bir şekil dayatmak, rahmeti ihlal etmektir." dedi.

Görmez Hoca'nın bu ifadelerini de ahlaksızca kırpan Cumhuriyet gazetesi, haberi, sahtekarlığın kralını yaparak, "Mehmet Görmez'den kadınların giyimlerine yönelik tartışmalara tepki: Şekil dayatmak inkardır" başlığı ile servis etti.