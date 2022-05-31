Ahlaksızlığın adı 'çapkınlık' oldu! Feministler neredesiniz?

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Tansu'ya Mektuplar adlı köşesinde, Fransız bir televizyoncunun ahlaksızlıklarını kaleme alan Ertuğrul Özkök yazısında, "Türk usulü zamparalık: Çok ünlü bir gazeteci bu öğrenci kıza neler yaptı?" başlığını kullandı. Özkök, Fransız Anchorman Patrick Poivre d’Arvor hakkındaki taciz davalarını anlattı.

30’a yakın kişi tarafından taciz ve tecavüzle suçlanan Fransız sunucuyu, "Fransa’nın Uğur Dündar’ı, Ali Kırca’sı veya Fatih Portakal’ı da diyebilirsiniz." ifadeleri ile tanımlayan Özkök, "Bu şikayetlerin çoğu 1990’lı yıllarda olmuştu ve hemen hepsi 'Zaman aşımına' uğramıştı. O nedenle PPDA hakkında ileri bir işlem yapılamıyordu. Tek umut yakın zamana ait yeni bir şikayetçi kadının çıkmasıydı." dedi.

'Ben kadınlara düşkün bir erkeğim'

Yazısında Fransız sunucunun savunmasına da yer veren Ertuğrul Özkök, şu ifadeleri kullandı:

PPDA kendini şöyle savunuyor:

Evet ben kadınlara düşkün bir erkeğim. Ama yaptığım iş “Seduction”…Yani ben sadece “Çapkın” bir erkeğim ve çapkınlık suç değildir.

Hatta bunu anlatmak için “Les Femmes dans Ma Vie”(Hayatımdaki Kadınlar” adlı bir kitap yazdı.

Bu arada Fransa’nın efsane kadın oyuncusu Catherine Deneuve’ün Amerika’dakı "MeToo" hareketine karşı çıkıp, "Flörtün güzel bir şey” olduğunu, MeToo hareketinin bunu abarttığını açıklaması da PPDA’nın yardımına koştu.

Bütün bunlar Fransa’da şu tartışmayı başlattı:

“Fransız usulü bir çapkınlık var mıdır?”

Tabii varsa bunun tarifi nedir?

Tarih kitapları açıldı. Sorbonne tarihçilerinden Ivan Jablonka’nın kitabı “Fransız Erkekliğinin Gelişimi” gündeme geldi.

Cevabı aranan sorular şunlar:

(*) Çapkınlık nedir ve suç mudur?

(*) Flört nedir, suç mudur?

(*) “Consent” yani karşılıklı irade ile yapılan seksin sınırları nedir?

(*) Fransız erkeğinin tarihsel çapkınlığı bugünün bahanesi olabilir mi?

'Türk usulü zamparalık nedir?'

Özkök, yazısını şu şöyle tamamladı:

Dünün büyük ve çok etkili gazetecisi PPDA bugün 74 yaşında…

Bir arkadaşının deyimi ile kendi köşesinde bir “Parya hayatı” yaşıyor.

Bakalım bu hikayenin sonucu nasıl bitecek.

Tabii bu arada bizim de “Türk usulü zamparalık nedir” tartışmasına başlayacağımız günler olacak.

“Gel şu meseleyi yemekte konuşalım” demek…

Türk usul zamparalığa girer ve yırtmak için bahane olabilir mi

Sahi olur mu…