Ahlâksızlığı savunan Onedio, Akit’e saldırdı

Faruk Arslan İstanbul

Müslüman Türkiye toplumunun gençlerini ahlaksızlık çukuruna saplamayı hedef edinen sosyal medya arsızları, milletin can ve rızık derdine düştüğü koronavirüs salgını sürecinde de devam ettikleri rezilliklerini tepkilere aldırış etmeksizin sürdürüyor. Ülkeye fayda sağlayan hiçbir meziyeti bulunmayıp sadece yarı çıplak fotoğraf paylaşımıyla isminden söz ettiren sözde ünlülerle ilgili yayınladığımız “Ahlâksızlıkları ‘evde kal’madı” haberimiz büyük ses getirirken, bahse konu ünlü isimler ahlaksızlıklarını kabullenme yoluna gitti, ‘yarı porno’ sitesi olarak bilinen Onedio ise gazetemizi hedef gösterdi.

Ahlâksızlıklarını kabullendiler

Sosyal medyada pedofiliyi özendiren, kadın bedenini cinsel obje olarak resmeden ve “karantina pozu” adı altında içinde bulunduğumuz kritik süreçte dahi ahlak dışı fotoğraf paylaşımları yapan sözde ünlüler, internet ortamını fesada boğuyor. Çocuksu görüntüyle yarı çıplak halde küvet pozu paylaşan Aleyna Tilki, “kalça dansı” adı verilen görüntüleriyle yayın yapan Ebru Polat, iç çamaşırsız fotoğrafını yayınlayan Hayal Köseoğlu, yastıkla anadan üryan poz veren Şeyma Subaşı, ahlaksızlık içeren banyo fotoğraflarını paylaşan Didem Soydan gibi isimler, takipçi kazanmak adına sosyal medyada kadınlık onurunu ayaklar altına alarak rezillik yarışı veriyor. Instagram ve Tiktok gibi uygulamalardaki hesaplarında ahlak dışı paylaşımları nedeniyle 28 Nisan’da “Ahlâksızlıkları ‘evde kal’madı” haberiyle gündeme getirdiğimiz rezil ‘ünlü’ler, Gazetemizle alay eder tonda yaptıkları paylaşımlarla ahlaksızlıklarını kabullendiler.

‘Belhum adal’lar!

Duygu Özaslan, “Akit gazetesine göre ahlaksızlık kuyruğundaymışım. Ahlaksızlık kuyruğu yaratıcı bir tanımlama hoşuma gitti” paylaşımı yaparken, Danla Bilic, “Kimse benim 84875 ameliyat ile kusursuz hale getirdiğim fiziğimi sansürleyemez” diyerek amacının teşhircilik olduğunu kabul etti.

Haberde yer alan Aynur Aydın, Serel Yereli ve Özden Cerrahoğlu gibi isimler de benzer paylaşımlara yer vererek tuhaf sözler sarf etti. Arsızlık ithamı hoşuna gidecek kadar alçalan ve “Onlar yolca, hayvandan daha aşağıdırlar” Ayet-i Kerimesi’ni akla getiren isimlere destek ise, ahlaksızlığı normalleştirme gayesiyle yayın yapan ‘yarı porno’ sitesi Onedio.com’dan geldi.

Çakma porno sitesi Onedio rahatsız oldu

Ahlaksızlığın adına “cesurluk” diyen, uygunsuz görüntülerini veya ahlak dışı hayat tarzını gözler önüne seren ünleri haberleriyle pohpohlanan ahlak yobazı medya organları arasında yer alan Onedio sitesi, “Ahlaksızlıkları ‘evde kal’madı” başlıklı haberimiz dolayısıyla Akit’i hedef gösterdi. Amerikan “buzzfeed.com” internet sitesinin çakması olarak kurulan ve Avrupa Birliği’nden aldığı parasal destekle Türkiye’de gençlere yönelik ahlak sınırlarını aşan yayınlar yapan Onedio sitesi, “Danla, Duygu, Şeyma... Akit’in ‘Ahlaksızlık Kuyruğundalar’ Diyerek Hedef Gösterdiği Ünlüler Listesine Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor!” başlıklı haber yayınlayarak ahlaksızlığa değil, Akit’e tepki yöneltti.

Ahlâksızlık normal, ona tepki göstermek yanlış!

Onedio içeriğinde, “Yeni Akit gazetesi, ‘Ahlâksızlıkları ‘evde kal’madı’ başlığı altında Danla Bilic, Duygu Özaslan, Aleyna Tilki, Ebru Polat gibi isimleri hedef gösteren bir yazı yayımlamış geçtiğimiz günlerde. Üstüne bir de bu isimlerin fotoğraflarını sansürleyerek vermişler yazılarında” sözlerine yer verildi. Haberde, sosyal medyada ahlaksız paylaşımları savunarak sözde Akit’e tepki gösteren twitter troll’lerinin de yorumları öne çıkarılarak ahlaksızlığı “meşru”, buna tepki göstermeyi “yanlış” tavır olarak yansıtma amaçlı algı operasyonu yürütüldü.

Arsızlığın merkezi

“Ahlaksıza sahip çıkmak ahlaksıza düştü” dedirten haberin yer aldığı Onedio sitesinde yer alan yarı porno içerikli yazı ve görüntülerden oluşan paylaşımlar ise sözde ünlülerin ahlaksızlığını da gölgede bırakıyor. Onedio sitesi, içeriklerinde aleni şekilde küfürlü kelimelere yer veriyor. Porno filmi paylaşmaktan da geri durmayan ahlaksız Onedio, internet ortamını fesada boğuyor.

-Sözde ünlü ‘kedicikler’in haberimizi eleştirirken bile akılları başlarında değildi.

Piç erkekler çekiciymiş!

Onedio kimi zaman, “Piç erkekler neden kadınlara daha çekici geliyor” başlıklı haber yayınlıyor, kimi zaman ise “Her boku bildiğini zanneden insanlar”, “Gökyüzünden başımıza düşen koca götlü filler” gibi küfürlü sözlerle oluşturduğu içeriklerini sansürsüzce yayınlıyor. “Açık ilişki yaşayarak başka kadınlarla da beraber olan üçlü” haberiyle ahlaksız yaşamı detaylarıyla ve yarı çıplak fotoğraflarla yayınlayan site, sürekli “porno” yayınıyla mide bulandırıyor.

Her haberinde seks var

Onedio’nun “İçi fesat olanlar için internetin derinliklerinden çıkarılmış 19 talihsiz fotoğraf” içeriğinde kadın ve erkek cinsel organlarına benzetilen fotoğraflara yer veriliyor. Aynı sitedeki “Porno Sektöründe Kadının Rolü ve Alternatif Olarak Feminist Porno” başlıklı haberin içerisinde bir porno filminin fragmanına yer veriliyor. Onedio’nun Twitter hesabında “soru” olarak “Hem seks esnasında hem toplu taşımada söylenecek söz nedir?” ifadeleri yöneltiliyor.

Çıplak fotoğraflar, cinsel ilişki görüntüleri, eşcinsel sapkınlık gibi ahlak dışı haber, paylaşım ve yorumlar, genellikle yabancı sitelerden uyarlama olarak Onedio sitesinde binlerce başlık altında yayınlanıyor. Neredeyse iki haberinden birisi “Porno” veya “Seks” içerikli olan Onedio, Müslüman Anadolu’ya ahlaksızlık pompalıyor.