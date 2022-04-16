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Ekonomi Ahlaksızlar şimdi cevap versin! Gübre mi ucuzladı, köprü fiyatları mı mazot mu?
Ekonomi

Ahlaksızlar şimdi cevap versin! Gübre mi ucuzladı, köprü fiyatları mı mazot mu?

Zincir marketlerden A-101'in yeni hafta ürün kataloğunda, meyve-sebze reyonlarında fiyatlar yarı yarıya indi. Yaşanan gelişme karşısında "Zam" çığırtkanlarının sessizliği ise şaşırtmadı.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 21:31:00 - 2022-04-16 21:35:56
Ahlaksızlar şimdi cevap versin! Gübre mi ucuzladı, köprü fiyatları mı mazot mu?

 Yeniakit.com.tr 

Zincir marketlerden A-101'in yeni hafta ürün kataloğunda meyve-sebze reyonunda yarı yarıya ucuzlama yaşandı.

Meyve-sebzede yüzde 50 indirim!

Geçtiğimiz hafta, 30 TL olan patlıcan bu hafta 16 liraya, 15 TL olan kıvırcık 8 liraya, 10 TL olan patates 5 liraya düştü.

Ne ucuzladı da reyona yansıdı?

Gübre fiyatını, mazot ücretlerini, köprü pahalılığını öne süren "zam" çığırtkanlarının indirim karşısındaki sessizliği sürerken, ne tepki verecekleri merakla bekleniyor.

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