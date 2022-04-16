Ahlaksızlar şimdi cevap versin! Gübre mi ucuzladı, köprü fiyatları mı mazot mu?
Zincir marketlerden A-101'in yeni hafta ürün kataloğunda, meyve-sebze reyonlarında fiyatlar yarı yarıya indi. Yaşanan gelişme karşısında "Zam" çığırtkanlarının sessizliği ise şaşırtmadı.
Yeniakit.com.tr
Zincir marketlerden A-101'in yeni hafta ürün kataloğunda meyve-sebze reyonunda yarı yarıya ucuzlama yaşandı.
Meyve-sebzede yüzde 50 indirim!
Geçtiğimiz hafta, 30 TL olan patlıcan bu hafta 16 liraya, 15 TL olan kıvırcık 8 liraya, 10 TL olan patates 5 liraya düştü.
Ne ucuzladı da reyona yansıdı?
Gübre fiyatını, mazot ücretlerini, köprü pahalılığını öne süren "zam" çığırtkanlarının indirim karşısındaki sessizliği sürerken, ne tepki verecekleri merakla bekleniyor.