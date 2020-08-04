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Gündem

Ahlaksızın kitabını okutmamak suç oldu!

Türkiye’nin güzide eğitim merkezlerinden Kabataş Erkek Lisesi’ne sapkın saldırı. Eşcinsel olduğunu gizlemeyen, meyhane işletmeciliği yapan “Küçük İskender” lakaplı İskender Över’in ahlaksız kitaplarını öğrencilerden uzak tutan Kabataş Erkek Lisesi’nin idaresi ve öğretmenleri, sapkın gruplar tarafından günlerdir hedef gösteriliyor. Kabataş Erkek Liseliler Derneği’ne sızan bir avuç azgın, küçük İskender’in kitaplarını okula sokmayan okul idaresine yönelik sosyal medyadan linç kampanyası yürütüyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 09:29:00 -
Ahlaksızın kitabını okutmamak suç oldu!

 Mustafa Durmaz  İstanbul 

LGBTİ savunucusu eşcinsel Küçük İskender’in Kabataş Erkek Lisesi’nde Edebiyat öğretmenliği yapan eğitimciler tarafından ölüm yıldönümünde anılmaması ve lise öğrencilerine anlatılmaması üzerine 4 Temmuz’da iğrenç propaganda başlatıldı. Kabataş Erkek Lisesi Derneği Başkanı Anıl Cansızoğlu, Twitter üzerinden yerli ve milli duruş sergileyen edebiyat öğretmenlerini hedef aldı. “@anilcansiz” kullanıcı adıyla provakatif paylaşımlarda bulunan Cansızoğlu, “Sene 2120 olduğunda 212 yaşındaki Kabataş Erkek Lisesi tarihi anlatılırken bugünden kalacak ilk 10 isimden biri “küçük İskender” olacaktır. Kabataşlı bu değerimizin adını anmayan edebiyatçı ve edebiyat öğretmeni olduğunu iddia edenler bugünü not alsınlar. Biz not aldık” ifadeleriyle tehdit etti.

Başkan Erdoğan’a hadsiz sözler

Twitter üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı etiketleyen Cansızoğlu, 6 Haziran 2013’te yaptığı paylaşımda, “Gel bu ülkenin ağaçlarından özür dile, dağa çıkana gösterdiğin nezaketi bu ülkenin geziye çıkanları hak etmiyor mu?” şeklinde hadsiz sözler sarf etti. AK Parti Hükümeti’ni devirmek için planlanan Gezi kalkışmasında aktif rol oynayan Kabataş Erkek Lisesi Derneği, Türkiye’nin yangın yerine çevrildiği olaylarda, okul duvarına “Diren Gezi Parkı” , “Bir ağaç öldü. Bir millet uyandı” şeklinde pankartlar astırdı. Aynı süreçte öğrencilerin Gezi olaylarına katılması için çağrıda bulunan Kabataş Erkek Lisesi Derneği Başkanı Cansızoğlu, 7 Haziran 2013 tarihli paylaşımında, “Hababam Sınıfı Gezi Parkında. Aydın Ilgaz’dan Rıfat Ilgaz’ı, Hababam Sınıfı ve Kabataş’ı dinleyeceğiz. Hababam devam ediyor” dedi.

Müslümanlara hakaret etmişti

Eşcinsel sapkınlığı öğrencilere empoze etmeye çalışan, AK Parti Hükümeti’ne meydan okuyan açıklamalar yapan Anıl Cansızoğlu’nun övgüler yağdırdığı İskender Över’in ahlaksızlıkları ise halen hafızalardaki tazeliğini koruyor. Hemen hem tüm şiirlerinde ve kitaplarında genç dimağları zehirlemeye çalışan Över, lanetlenmiş sapkınlıkları normalleştirme gayretinde bulunuyordu. Geçtiğimiz yıl ölen İskender Över, Müslümanlara hakaret eden “Haşarat Uygarlığı” isimli sözde şiirinde, “Unutulmuştu bu havanlar şimdi unutturmaya geldiler. Şimdi temmuzda kar yağdı, yarın yağlı kayışlarla dövecekler. Böcekler de geri geldiler artık ibadet etmek ülkede zorunlu. İçimizde tek sorumlu aydın kalmayana kadar öldürecekler” demişti.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Emine Altin

Asil bu sapiklara direnin galip cikacak olan sizsiniz kafirler husrana ugrayacaklardir
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Hayrettin Hatunoğlu

Kim kimi kime şikayet ediyor? İktidarda kim var? Bu işi kim düzeltmeli sizce?
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