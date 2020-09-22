Ahlaksız rapçiler skandallara doymuyor! Ati242’nin rezilliği büyük tepki çekti
Batı kültürünün kölesi Ati242 mahlaslı Atilla Serin, büyük bir skandala imza attı. Serin’in arkadaşlarıyla bir restoranın sahibini ve ailesini darp etmesi büyük tepki çekti.
Emperyalist Batı kültürünün kölesi ahlaksız sözde rapçiler skandallara doymuyor. Gençleri zehirleyen rapçiler gündeme rezillikleriyle gelmeye devam ediyor.
Batı kültürünün Türkiye temsilcisi, Ati242 mahlaslı Atilla Serin, Antalya’da arkadaşlarıyla mekan bastı.
Görüntüler yansıdı
Restoran basan Atilla Serin ve arkadaşları, iş yeri sahibini ve ailesini zorla dışarı çıkararak tekme tokat dövdü. Saldırı anı saniye saniye kameralara yansıdı.
Tepkiler çığ gibi
Kavganın sebebine ilişkin tamamiyle hesap tartışmasından kaynaklandığı yorumları yapıldı.
Sosyal medyada binlerce takipçi Ati242 ve arkadaşlarına tepki gösterdi.
A Haber muhabiri Yasin Anzerli, rapçini bu rezil hareketi sonrası detayları anlattı.