Ahlâksız program ve diziler hakkında 1 yılda 124 bin şikâyet! RTÜK uyuma

Hasan Üstün yeniakit.com.tr

“Eniştesiyle ilişkisi olan adam canlı yayında!”, “Babasını arıyor, DNA testinin sonuçları az sonra!” gibi “reyting” çekmeye matuf duyurular, yuva yıkıcı yorumcular ve yorumlar, birer kahraman olarak sunulan mafyatik tipler, israfı özendiren şatafatlı yaşamlar, keyifli rakı sofraları, eşcinselliği özendiren yayınlar, milli kültüre zıt yemek programları… Bütün bu ahlaksız yayın içerikleri için RTÜK’e şikayet başvuruları yapılıyor. RTÜK’ün yaptırımları ise son derece yetersiz durumda.

RTÜK’e “kirli yayınlar” hakkında şikâyet yağıyor

2018 Raporu’na göre RTÜK’e “şiddet, mafyatik ilişkiler, müstehcenlik ve sapkınlık propagandası” gibi konulara dair 124 bin şikâyet ulaştı.

RTÜK’ün “uyarılarına” rağmen bu tür yayınların hız kesmeden devam etmesine tepki var. Vatandaşlar, RTÜK yetkililerinden “Toplumu ifsat eden yayınlara yer veren kanallara etkili yaptırımlar uygulanmasını” istiyor.

Ahlâksızlık çok, ceza az!

RTÜK tarafından yapılan açıklamalarda, “ahlâksız dizilerle” ilgili binlerce şikayete karşılık çok az sayıda para ve yayın durdurma cezasının uygulnadığını hatırlatan vatandaşlar, cezaların ve ceza uygulanan program sayısının son derece yetersiz olduğunu vurguluyorlar.