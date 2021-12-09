  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Ahlaksız "Konuşanlar" için harekete geçildi
Medya

Ahlaksız "Konuşanlar" için harekete geçildi

"Komedyen" olarak lanse edilen Hasan Can Kaya'nın rezil “Konuşanlar” programı için RTÜK harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 13:32:00 -

"Komedyen" olarak lanse edilen Hasan Can Kaya'nın "Mizah" adı altında ahlaksızlığı pompalandığı "Konuşanlar" isimli rezil programı için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
(RTÜK) harekete geçti. 

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı açıklamada, “Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyalogların geçtiği ‘Konuşanlar’ isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır” ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeni oran açıklandı
Ekonomi

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeni oran açıklandı

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde(MTV) Değerlendirme Oranını yüzde 36.2'den yüzde 25'e indiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Burak attı Lille turladı
Spor

Burak attı Lille turladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille, G Grubu'nda Wolfsburg'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Fransızların maçtaki ilk golünü Burak Yılmaz attı...
İmamoğlu, 'aday olacak mısınız?' sorusuna adeta dalga geçerek cevap verdi!
Siyaset

İmamoğlu, 'aday olacak mısınız?' sorusuna adeta dalga geçerek cevap verdi!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Reuters'a konuştu. "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna cevap veren İm..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay