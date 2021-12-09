Ahlaksız "Konuşanlar" için harekete geçildi

"Komedyen" olarak lanse edilen Hasan Can Kaya'nın "Mizah" adı altında ahlaksızlığı pompalandığı "Konuşanlar" isimli rezil programı için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

(RTÜK) harekete geçti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı açıklamada, “Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyalogların geçtiği ‘Konuşanlar’ isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır” ifadelerine yer verdi.