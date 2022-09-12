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Medya Ahlaksız isim sınır dışı edildi! Şimdi Türkiye'nin başına bela olacak
Medya

Ahlaksız isim sınır dışı edildi! Şimdi Türkiye'nin başına bela olacak

Youtube röportajlarında insanlara skandal tekliflerde bulunan ve Avusturya'da yaşayan Mesut Can Eray sınır dışı edildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-12 10:59:00 -
Ahlaksız isim sınır dışı edildi! Şimdi Türkiye'nin başına bela olacak

Youtube röportajlarında insanlara ahlaksız tekliflerde bulunan sosyal medya fenomeni  Mesut Can Eray, Avusturya'dan sınır dışı edildi.

Avusturya'da YouTube videoları çeken Mesut Can Eray'ın yaptığı sokak röportajında bir kadına giyiminden dolayı hakaret etmesi sosyal medyada gündem oldu.

Viyana'da yaptığı sokak röportajlarıyla bilinen Mesut Can Eray isimli erkek, Viyana'da yoldan çevirdiği bir kadına "Önünü dön, yakına gel bakayım" dedikten sonra, "Ya aile var burada utanmıyor musun? Böyle giyiyorsun insanların abdestini kaçırıyorsun. Ben mesela buraya abdestli geldim, abdestim kaçtı. Böyle giydiğin için. İnsan üstüne bir şey giyer. Harbiden çok terbiyesiz terbiyesiz şeyler yapıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

 

Eray daha önceki videolarında da insanlara ahlaksız tekliflerde bulunuyor ve eylemler yapıyordu.

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kişi Eray'ın yargılanmasını talep etti. Başlatılan soruşturma sonucunda ise Mesut Can Eray, Avusturya'dan sınır dışı edildi.

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Yorumlar

hikmet

adamlar çöpe atmış
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