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Gündem Ahlaksız Esra Ezmeci yine mide bulandırdı! Yeter artık be
Gündem

Ahlaksız Esra Ezmeci yine mide bulandırdı! Yeter artık be

FOX TV'nin ünlü edip kamuoyuna psikolog diye pazarladığı Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından takipçilerinden geldiğini iddia ettiği ahlak dışı mesajları cevaplayıp yayınlamak sureti ile topluma zehir saçmaya devam ediyor...

Yeniakit Publisher
2022-07-09 11:48:00 -
Ahlaksız Esra Ezmeci yine mide bulandırdı! Yeter artık be

FOX TV'nin ünlü edip kamuoyuna psikolog diye pazarladığı Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından takipçilerinden geldiğini iddia ettiği ahlak dışı mesajları cevaplayıp yayınlamak sureti ile topluma zehir saçmaya devam ediyor...

Edepsiz Ezmeci'nin son marifeti "Bu kadarına da pes" dedirtti.

Bir sosyal medya kullanıcısının "Kocamın 3 yıldır kadın sevgilisi, 1 yıldır erkek sevgilisi varmış, beni affet diyor ne yapmalıyım?" şeklindeki sorusunu paylaşan Ezmeci, ahlaktan nasibini almadığını bir defa daha göstermiş oldu.  

 

 

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