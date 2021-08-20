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Medya Ahlaksız dizinin oyuncusuna hayatının şoku
Medya

Ahlaksız dizinin oyuncusuna hayatının şoku

Yahudi menşeili Fox TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı adlı ahlaksız dizinin oyuncusu Kerem Bürsin hayatının şokunu yaşadı. Bürsin'in dokuz milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabı kapandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 15:22:00 -
Ahlaksız dizinin oyuncusuna hayatının şoku

Gayrimeşru ilişki içinde olduğu bir adam ile çırılçıplak küvete girme sahnesi ile tüm tepkileri üzerine çeken Yahudi menşeili Fox TV’de yayınlanan Sen Çal Kapımı adlı ahlaksız dizide başrol olan Kerem Bürsin'in, Instagram hesabı donduruldu.

"Ne oldu bilmiyorum"

Kendisine gelen yorumlar üzerine Bürsin, "Ne olduğunu bilmiyorum" diyerek, dokuz milyon takipçili hesabını donduran Instagram'dan yardım istediğini belirtti.

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