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Medya Ahlaksız dizinin oyuncusu Burcu Özberk mide bulandırdı
Medya

Ahlaksız dizinin oyuncusu Burcu Özberk mide bulandırdı

FOX TV'nin ahlaksız dizisi Aşk Mantık İntikam'da oynayan Burcu Özberk, yaptığı açıklama ile "kokuşmuş mahalle" olarak tabir edilen magazin dünyasındaki mide bulandıran yaşamı gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 11:07:00 - 2021-11-05 19:06:13
Ahlaksız dizinin oyuncusu Burcu Özberk mide bulandırdı

"Kokuşmuş mahalle" olarak tabir edilen magazin dünyasından adeta bir kez daha rezillik fışkırdı.

Ekrana getirdiği ahlaksız dizilerle aile yapısına dinamit döşeyen FOX TV'nin ahlaksız dizisi Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra Erten karakterini oynayan Burcu Özberk skandal açıklamalarda bulundu.

'Evlenmeden anne olabilirim'

"Belli bir yaştan sonra çocuk sahibi olamıyoruz" diyen Özberk açıklamasının devamında rezil ifadeler kullandı.

Özberk "31 yaşındayım. Evlenmeyi de düşünmüyorum ama kendime güvenirsem babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim. Bu yüzden de yumurtalıklarımı dondurmayı düşünüyorum." dedi.

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Yorumlar

Kemal

Gerçek Kokuşmuşlukların videoları pekerin elinde. Muhafazakar görünüp, eşcinsellere sapık diyenlerin ahlaklı videoları
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din imandan yoksun kefere foxtv ve chp nin istediği yaşam böyle olsun istiyorlar kamalist gavur pezevenk şerefsizler...
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