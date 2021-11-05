Ahlaksız dizinin oyuncusu Burcu Özberk mide bulandırdı

"Kokuşmuş mahalle" olarak tabir edilen magazin dünyasından adeta bir kez daha rezillik fışkırdı.

Ekrana getirdiği ahlaksız dizilerle aile yapısına dinamit döşeyen FOX TV'nin ahlaksız dizisi Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra Erten karakterini oynayan Burcu Özberk skandal açıklamalarda bulundu.

'Evlenmeden anne olabilirim'

"Belli bir yaştan sonra çocuk sahibi olamıyoruz" diyen Özberk açıklamasının devamında rezil ifadeler kullandı.

Özberk "31 yaşındayım. Evlenmeyi de düşünmüyorum ama kendime güvenirsem babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim. Bu yüzden de yumurtalıklarımı dondurmayı düşünüyorum." dedi.