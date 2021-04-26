Ahlaksız dizilere artık dur denilsin! Toplumun sonunu getirmeye çalışıyorlar

Resul Ekrem Şahan Ankara

Toplumun manevi değerlerini hedef alarak, çürümüş bir yapı oluşturmak içir aralıksız çalışan odaklar, her gün çıkarılan yeni bir ahlaksız dizi ile bu amaçlarına günden güne yaklaşıyor. Ahlaksız diziler hakkında yıllardır ısrarlı haberler yapılmasına rağmen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yetersiz kalırken, en çok televizyon izlenen ülkelerin başında gelen Türkiye saçma sapan konulara sahip ‘dizi’lerin tehdidi altında kalmaya devam ediyor. Son olarak Camdaki Kız adlı dizide tüm ayrıntıları ile ekrana gelen bekaret testi sahnesine izleyicilerden tepki yağdı.

Akit’e konuşan aile ve dini STK temsilcileri RTÜK’ü göreve çağırarak bu ahlaksız yayınlara dur denilmesini istedi.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, her gün televizyonlarda gayri ahlaki yeni dizilerin ortaya çıkmaya devam ettiğini belirterek, “Gayri ahlaki ilişkiler içeren bu dizilerin toplum üzerindeki olumsuz etkileri maalesef gün geçtikçe artıyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu olumsuz etkilerden korumak hem devlet hem de aileler olarak hepimizin görevidir. RTÜK bu tür dizi ve programlara daha caydırıcı cezalar vermeli, aileler de bu tür dizileri izlememeli ve çocuklarına izletmemelidir. Böyle olunca zaten yayından kaldırılacaklardır” dedi.

Evlilik kurumu yok ediliyor

Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği Başkan Yardımcısı Erol Şahin ise şunları söyledi: “Camdaki Kız dizisinde, romanda olmayıp da, diziye eklenen ve her yönüyle reyting amacı kokan bekaret testi sahnesini üzüntü ve tepkiyle izledik. Aile ve evlilik kurumunun kutsallığı, anne, babalık kavramları tamamen yok edilmiş. Reyting uğruna aile kavramı yok ediliyor. RTÜK sadece para cezası veren bir kuruluş olmamalı daha fazla yaptırımı olmalı.”

Özentilerden etkilenen bir toplum haline gelindiğine dikkati çeken Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz ise “Cehaletin en fazla hüküm sürdüğü karı koca arasındaki seviyesizlik ve özellikle genç kızlarımız üzerinden ahlak bozucu sahnelere kim ne zaman ‘DUR’ diyecek, doğrusu merak ediyoruz” ifadelerini kullandı.

RTÜK ne için var!

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal da şunları söyledi: “Özellikle salgın döneminde insanların televizyon başında geçirdiği süreyi artırdı. Üzülerek ifade etmem gerekir ki; sabahtan akşama kadar televizyon kanallarında yayınlanan dizi ve programlar toplumumuzun yapısına aykırı içeriklere sahiptir. Dini hassasiyetlerimizi yok sayan, ahlaki değerlerimizle bağdaşmayan ve kültürümüzün uzaktan yakından ilişkisi olmadığı yayınlara maruz kalıyoruz. Aile yapımızı, çocuklarımızın ruh sağlığını, gençlerimizin gelecek anlayışlarını bu saçma sapan programlara heba edemeyiz. Buna dur denilmelidir ve RTÜK bunun için vardır. Bu dizilerin yayınlandığı kanalların lisansları dahi iptal edilebilmelidir. Burada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na da büyük görevler düşmektedir.”