  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Ahlaksız dizilere artık dur denilsin! Toplumun sonunu getirmeye çalışıyorlar
Medya

Ahlaksız dizilere artık dur denilsin! Toplumun sonunu getirmeye çalışıyorlar

Camdaki Kız adlı dizide yer alan bekaret kontrolü sahnesinde hemen her detaya yer verilmesi izleyicilerin tepkisini çekti.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 09:21:00 -
Ahlaksız dizilere artık dur denilsin! Toplumun sonunu getirmeye çalışıyorlar

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Toplumun manevi değerlerini hedef alarak, çürümüş bir yapı oluşturmak içir aralıksız çalışan odaklar, her gün çıkarılan yeni bir ahlaksız dizi ile bu amaçlarına günden güne yaklaşıyor. Ahlaksız diziler hakkında yıllardır ısrarlı haberler yapılmasına rağmen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yetersiz kalırken, en çok televizyon izlenen ülkelerin başında gelen Türkiye saçma sapan konulara sahip ‘dizi’lerin tehdidi altında kalmaya devam ediyor. Son olarak Camdaki Kız adlı dizide tüm ayrıntıları ile ekrana gelen bekaret testi sahnesine izleyicilerden tepki yağdı.

Akit’e konuşan aile ve dini STK temsilcileri RTÜK’ü göreve çağırarak bu ahlaksız yayınlara dur denilmesini istedi.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, her gün televizyonlarda gayri ahlaki yeni dizilerin ortaya çıkmaya devam ettiğini belirterek, “Gayri ahlaki ilişkiler içeren bu dizilerin toplum üzerindeki olumsuz etkileri maalesef gün geçtikçe artıyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu olumsuz etkilerden korumak hem devlet hem de aileler olarak hepimizin görevidir. RTÜK bu tür dizi ve programlara daha caydırıcı cezalar vermeli, aileler de bu tür dizileri izlememeli ve çocuklarına izletmemelidir. Böyle olunca zaten yayından kaldırılacaklardır” dedi.

Evlilik kurumu yok ediliyor

Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği Başkan Yardımcısı Erol Şahin ise şunları söyledi: “Camdaki Kız dizisinde, romanda olmayıp da, diziye eklenen ve her yönüyle reyting amacı kokan bekaret testi sahnesini üzüntü ve tepkiyle izledik. Aile ve evlilik kurumunun kutsallığı, anne, babalık kavramları tamamen yok edilmiş. Reyting uğruna aile kavramı yok ediliyor. RTÜK sadece para cezası veren bir kuruluş olmamalı daha fazla yaptırımı olmalı.”

Özentilerden etkilenen bir toplum haline gelindiğine dikkati çeken Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz ise “Cehaletin en fazla hüküm sürdüğü karı koca arasındaki seviyesizlik ve özellikle genç kızlarımız üzerinden ahlak bozucu sahnelere kim ne zaman ‘DUR’ diyecek, doğrusu merak ediyoruz” ifadelerini kullandı.

RTÜK ne için var!

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal da şunları söyledi: “Özellikle salgın döneminde insanların televizyon başında geçirdiği süreyi artırdı. Üzülerek ifade etmem gerekir ki; sabahtan akşama kadar televizyon kanallarında yayınlanan dizi ve programlar toplumumuzun yapısına aykırı içeriklere sahiptir. Dini hassasiyetlerimizi yok sayan, ahlaki değerlerimizle bağdaşmayan ve kültürümüzün uzaktan yakından ilişkisi olmadığı yayınlara maruz kalıyoruz. Aile yapımızı, çocuklarımızın ruh sağlığını, gençlerimizin gelecek anlayışlarını bu saçma sapan programlara heba edemeyiz. Buna dur denilmelidir ve RTÜK bunun için vardır. Bu dizilerin yayınlandığı kanalların lisansları dahi iptal edilebilmelidir. Burada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na da büyük görevler düşmektedir.”


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
3 Mayıs’ta sınavlar yapılacak mı? 3 Mayıs yüz yüze sınav var mı?
Eğitim

3 Mayıs’ta sınavlar yapılacak mı? 3 Mayıs yüz yüze sınav var mı?

Lise sınavları ertelenir mi? Koronavirüs salgını son bir yıldır sağlıktan, eğitime pek çok alanı olumsuz etkiledi. Kısmi kapanma kararıyla b..
Bakan Soylu, video paylaşımıyla duyurdu: Onların anlatmadığı... #HDPkkiçinHesapVakti
Gündem

Bakan Soylu, video paylaşımıyla duyurdu: Onların anlatmadığı... #HDPkkiçinHesapVakti

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin 108 sanıklı dava öncesinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "Onların anl..
Pençe-Şimşek harekatı bölgesinden şehit haberi geldi
Gündem

Pençe-Şimşek harekatı bölgesinden şehit haberi geldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından verilen bilgiye göre, Pençe-Şimşek harekatı bölgesinde bir askerimiz şehit oldu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay