  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Faşist Le Pen'e siyasetten men cezası: Elektronik kelepçe ile 1 yıl geçirecek Demokratların muhtemel başkan adayından Netanyahu'ya salvo! İsrail ile ilişkilerde tarihi yol ayrımı resmi olarak ilan ediliyor! Yarın Trump ile bir araya gelecek! Zelenskiy, Patriot füzelerinin peşinde Siyonistleri korku sardı: “Umarız Türkiye F-35’leri alamaz” Beştepe'de Erdoğan-Trump zirvesi! CAATSA tamam sıra F-35’te Mezhepçi Birgün’den ABD dansözlüğü! Dün ‘oh ceza geliyor’ bugün ‘go home’ Korku dolu anlar! İniş takımı kırılan yolcu uçağı yan yattı NATO'dan Türkiye itirafı Karadağ Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye övgü: NATO Zirvesi çok doğru bir ülkede yapılıyor ‘Başkanın bilgisi var sen al!’ Bolu Belediyesi’nde bağış görünümlü rüşvet
Yerel Ahırda üçüz sevinci! Holstein inek sağlıklı 3 buzağı doğurdu
Yerel

Ahırda üçüz sevinci! Holstein inek sağlıklı 3 buzağı doğurdu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ahırda üçüz sevinci! Holstein inek sağlıklı 3 buzağı doğurdu

Edirne’nin Küçükdöllük köyünde Zeki Pamuk’a ait Holstein ırkı inek, sağlıklı üçüz buzağı dünyaya getirdi.

Edirne’de bir yetiştiricinin ahırında nadir görülen üçüz buzağı doğumu yaşandı.

 

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekimler işletmeye giderek inek ile üçüz buzağıların sağlık kontrollerini yaptı. Yapılan muayenelerde anne ve yavruların genel durumlarının iyi olduğu belirlenirken, koruyucu sağlık uygulamaları da planlandı. Veteriner hekimler tarafından buzağıların kimliklendirme işlemleri tamamlanırken, yetiştirici Zeki Pamuk'a ağız sütünün önemi, buzağıların doğru bakım ve beslenmesi, uygun barındırma koşulları ile buzağı ölümlerinin önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirler hakkında teknik bilgiler verildi. Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, anne hayvan ile üçüz buzağıların gelişim sürecini düzenli olarak takip etmeyi sürdürüyor. Yetkililer, sağlıklı her doğumun üreticinin emeğinin karşılığı olduğunu vurgulayarak, her sağlıklı buzağının ülke hayvancılığı için yeni bir umut ve bereket anlamına geldiğini ifade etti.

 

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığının korunması, hayvansal üretimin geliştirilmesi ve yetiştiricilere sahada teknik destek sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini belirterek, tüm üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir üretim sezonu diledi.

Bilim dünyasını şaşırtan sinek
Bilim dünyasını şaşırtan sinek

Yaşam

Bilim dünyasını şaşırtan sinek

Sıradışı kurtarma: Asansör boşluğuna düşen inekler kurtarıldı
Sıradışı kurtarma: Asansör boşluğuna düşen inekler kurtarıldı

Gündem

Sıradışı kurtarma: Asansör boşluğuna düşen inekler kurtarıldı

Kornalara aldırmadı, sakin sakin yürüdü: Sahibinden kaçan inek Ümraniye trafiğinde
Kornalara aldırmadı, sakin sakin yürüdü: Sahibinden kaçan inek Ümraniye trafiğinde

Gündem

Kornalara aldırmadı, sakin sakin yürüdü: Sahibinden kaçan inek Ümraniye trafiğinde

Otlarken evin çatısına düştü! İtfaiyeden inek operasyonu
Otlarken evin çatısına düştü! İtfaiyeden inek operasyonu

Yerel

Otlarken evin çatısına düştü! İtfaiyeden inek operasyonu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23