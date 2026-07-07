Ahırda üçüz sevinci! Holstein inek sağlıklı 3 buzağı doğurdu

Edirne’de bir yetiştiricinin ahırında nadir görülen üçüz buzağı doğumu yaşandı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekimler işletmeye giderek inek ile üçüz buzağıların sağlık kontrollerini yaptı. Yapılan muayenelerde anne ve yavruların genel durumlarının iyi olduğu belirlenirken, koruyucu sağlık uygulamaları da planlandı. Veteriner hekimler tarafından buzağıların kimliklendirme işlemleri tamamlanırken, yetiştirici Zeki Pamuk'a ağız sütünün önemi, buzağıların doğru bakım ve beslenmesi, uygun barındırma koşulları ile buzağı ölümlerinin önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirler hakkında teknik bilgiler verildi. Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, anne hayvan ile üçüz buzağıların gelişim sürecini düzenli olarak takip etmeyi sürdürüyor. Yetkililer, sağlıklı her doğumun üreticinin emeğinin karşılığı olduğunu vurgulayarak, her sağlıklı buzağının ülke hayvancılığı için yeni bir umut ve bereket anlamına geldiğini ifade etti.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığının korunması, hayvansal üretimin geliştirilmesi ve yetiştiricilere sahada teknik destek sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini belirterek, tüm üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir üretim sezonu diledi.