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Aktüel

Ahırda horoz dövüştüren şahıslara suçüstü

Sivas’ın Ulaş ilçesinde korona virüsü tedbirlerini hiçe sayarak ahırda horoz dövüştüren 16 şahsa toplamda 123 bin 189 TL para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 15:03:40 -
Ahırda horoz dövüştüren şahıslara suçüstü

Sivas’ın Ulaş ilçesinde korona virüsü tedbirlerini hiçe sayarak ahırda horoz dövüştüren 16 şahsa toplamda 123 bin 189 TL para cezası uygulandı.


Ulaş ilçesinde horoz dövüştürüldüğü ihbarını alan jandarma ekipleri bir adrese baskın düzenledi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği baskında Covid-19’u hiçe sayarak horoz dövüştüren 16 şahıs suçüstü yakalandı. Baskında suçüstü yakalanan 15 şahsa; kumar oynamaktan, horoz dövüşünün yapıldığı ahır sahibi Y.S. hakkında da “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak” suçlaması ile adli işlem yapıldı.


Öte yandan, olay yerinde tespit edilen 3 ayrı kişiye ait 14 adet horoz, Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilerek, her horoz için 4 bin 776 TL para cezası uygulandı. Korona virüsü hiçe sayarak horoz dövüştüren şahıslara 5326 Sayılı kanuna göre kişi başı 395 TL ve Hıfzıssıhha Kanununa göre kişi başı 3 bin 150 TL de idari para cezası uygulandı.


Toplamda şahıslara 123 bin 189 TL para cezası uygulandı.

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