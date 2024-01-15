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Yerel Ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu
Yerel

Ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu

Yeniakit Publisher
2024-01-15 07:08:00 - 2024-01-15 07:14:04

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı İnkaya Mahallesi'nde Mustafa Güney'e (60) ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ahırın üst kısmındaki samanlıkta başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan yaklaşık bir saatte söndürülen yangında, ahırdaki 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

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