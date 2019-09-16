Ahilik haftası kutlamaları başladı

Sakarya’da Ahilik Haftası kutlamaları SESOB’da gerçekleştirilen programla başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ahilik Haftası Kutlamaları münasebetiyle Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (SESOB) düzenlemiş olduğu programa katıldı. SESOB binasında gerçekleşen etkinliğe Başkan Ekrem Yüce’nin yanı sıra Vali Ahmet Hamdi Nayir, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, SESOB Başkanı Hasan Alişan, İl Milli Eğitim Müdüresi Fazilet Durmuş, İl Gençlik ve Spor Müdürü Arif Özsoy, İl Müftüsü İhsan Açık, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Yorulmaz, Oda Başkanları ve Sanatkarlar yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Ahiliği anlatan Sinevizyon gösterimi ile başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti. Yılın ahisi ise Fotoğrafçı Enver Karademir oldu.

Ahiliğin kültürümüz için ne kadar önemli olduğunu dile getiren SESOB Başkanı Hasan Alişan, “Bu rolüyle Ahilik Teşkilatı, Selçuklu ve Osmanlı Devletleri dönemlerinde kalite anlayışı ve standart oluşturmasıyla, verimliliğe verdiği önemle uzmanlaşmış kalifiye iş gücü eğitimi ile dini ve güzel ahlak eğitimi ile toplum refahına önemli fayda sağlamıştır. Ancak içinde yaşadığımız günümüzün modern koşullarında, bu geleneği eskiden olduğu gibi sürdürme imkanı tümüyle ortadan kalkmıştır. Çünkü üretim, tüketim, iş dünyası, insani durumlar ve çevre ile ilgili mevcut koşullar sürekli değişerek bu geleneği er ya da geç kendi kendini yok eden ve sürdürülemez bir ortama doğru hızla sürüklenmektedir. Günümüzün yükselen değerlerinin önemli bir kısmının özünde Ahiliğin temel ilkeleri yatmaktadır: Tüketici hakları, sivilleşme, standardizasyon, kooperatifçilik, kalite güvence sistemi, kalite yönetim sistemi, mesleki yeterlilik, kadın girişimciliği ve çeşitli mesleki kuruluşların varlığı gibi kavramlara ışık tutan birikim Ahilik kültürüdür” sözlerine yer verdi.

Ahilik birlik ve beraberliktir

Ahiliğin sosyal yaşantımızda önemli bir rol oynadığına değinen Başkan Ekrem Yüce ise, “Temelleri Anadolu topraklarında atılan Ahilik, 13. yüzyıla dayanmaktadır. Sadece ticari faaliyetlerin yürütülmesinde değil; toplumun her noktasına değen bir yapısı vardır. İçerisinde yardımseverlik, kardeşlik, doğruluk, ahlak gibi güzel olan her şeyi barındırır. Sanatkarlığı ve esnaflığı, insan olmanın getirdiği güzel hasletler ile bir potada eriten Ahiler, sosyal ve ekonomik hayatımızda etkin rol oynamışlardır. Ahlaki prensipler etrafında birleşen Ahilik teşkilatı, toplumsal düzenin sağlanmasına, birlik-beraberlik ruhunun oluşmasına öncülük etmişlerdir. Bildiğiniz gibi Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran’dır. Onun ahlaki, dayanışma, ticaret ilkelerine dayanan teşkilat, günümüz esnaf ve sanatkârlarına da öncü olmuştur. Ahlak ile sanatı birleştiren Ahi Evran, bu kurumu çok itibarlı bir noktaya getirmiştir” diye konuştu.

Yaşam felsefemiz

Son olarak ahilik kültürünün çok eski yıllara dayandığını belirten Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Yaşam felsefemiz olan Ahilik Kültürü, tarihimizden gelen ancak tarihte kalmaması gereken, her coğrafyanın ve her zamanın ihtiyaç duyduğu, ilkeleri ve prensipleri olan bir kültürdür. Bununla birlikte hayata dair, insana dair, topluma dair çok önemli elzem hususları içeren, sevgiyi, saygıyı, sorumluluğu hissettiren önemli bir yaşam tarzıdır. Bundan bin yıl önce Orta Asya bizlere dar gelince, nehirlerimiz, derelerimiz yetmeyince yeni bir coğrafya arayışına girdik. O zamanlardaki arayışımızda bizlere yol gösteren, öncü olan yine esnaf ve sanatkârlarımız idi” şeklinde konuştu.