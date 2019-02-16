Ahi Yaran Meclisi esnafları ziyaret etti

Çankırı’da Ahi Yaran Meclisi üyeleri Başağa Ocağı münasebetiyle Yaran Meclisinde bulunan esnafların iş yerleri önüne giderek mahalli oyunları sergilediler.

Ahi Yaran Meclisi üyeleri tarafından yılın son yaran ocağı olan Başağalar Ocağı’nda mecliste bulunan esnaf olan yaranların iş yerlerine giderek "hayırlı işler" dileyerek mahalli oyunlarını sergilediler.

Yapılan etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan Büyükbaşağa Ali Bağdat, “Bu Başağa Ocağımızda esnaf yaranlarımızın iş yerlerini ziyaret ederek hayırlı işler diliyoruz. Hem kültürümüzü halkımıza göstermek hem de halkımızla hemhal olmak için bu programı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Yapılan gösterilerde vatandaşlar telefonlarla çekim yaparak sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yaptılar.