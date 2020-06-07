  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ahi Evran Mahallesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri’nin Ahi Evran Mahallesinde çıkan kavgada bir kişi karnından ve göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 22:13:45 -
Ahi Evran Mahallesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri’nin Ahi Evran Mahallesinde çıkan kavgada bir kişi karnından ve göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Ahi Evran Mahallesi Ilıca Caddesi’nde A.T. ile S.Ç. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında A.T., S.Ç.’yi karın ve göğüs kısmından bıçaklayarak ağır yaraladı. Ağır yaralanan S.Ç. Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, olay sonrasında kaçan A.T.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı