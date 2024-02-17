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Yaşam Ah bu sosyal medya sevdası! 8 metre yükseklikte mahsur kaldı
Yaşam

Ah bu sosyal medya sevdası! 8 metre yükseklikte mahsur kaldı

Yeniakit Publisher
2024-02-17 23:34:56 - 2024-02-17 23:34:56

Instagram’a story çekmek için duvara koşarak tırmanmaya çalışan genç, 8 metre yükseklikte mahsur kaldı.

Antalya’da Instagram’a story çekmek için kapalı basketbol sahasının duvarlarına koşarak tırmanan genç, yaklaşık 8 metre yükseklikte mahsur kaldı. Genç adam itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, o anları kayda alan arkadaşı, ‘Böyle olmayın’ diyerek diğer gençleri uyardı.

Olay, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Haşimişcan Mahallesi, Işıklar Caddesi üzerinde yaşandı. Ukrayna asıllı Türk vatandaşı İ. B. (17), sosyal medya hesabına hikaye videosu çekmek için kapalı basketbol sahasının duvarlarına koşarak çıkmaya başladı. Bir süre sonra tırmanarak çıkmaya devam eden İ. B., yaklaşık 8 metre yüksekliğe geldiğinde geriye dönemeyince, beton duvarlara tutunup arkadaşının yardım çağırmasını istedi. 112 Acil Çağrı Merkezine durumun bildirilmesinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla genci bulunduğu yerden kurtardı.

"Böyle olmayın"

Tüm bu olanları ise kayda alan arkadaşı Kaan B., “Instagram’a hikaye çekmek için koşarak buraya tırmandı. Orada kalınca 'inemiyorum, itfaiyeyi ara' diye bağırmaya başladı. Ben olsam çıkmazdım. Böyle olmayın” dedi.

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