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Spor Ağzını bozdu! Serdar Ortaç'tan Beşiktaşlıları kızdıran sözler
Spor

Ağzını bozdu! Serdar Ortaç'tan Beşiktaşlıları kızdıran sözler

Serdar Ortaç'ın Adana Demirspor hakkındaki sözleri Beşiktaşlıları kızdırdı.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 14:29:00 -

Şarkıcı Serdar Ortaç, Adana'da sahne aldığı mekanda, 3-0'dan dönüş yapan Adana Demirsporluları kutlarken argo ifadeler kullandı.

Serdar Ortaç şarkısını kesip, "Masalardan ışıkları gösteriyorlar telefondan. Adana Demirspor... Adana Demirspor bu hafta ağzına s...tı helal olsun Adana. O yüzden söylüyoruz. O yüzden zıplıyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlıların tepkisini çeken konuşma cep telefonuna yansıdı.

(Müstehcen görüntüler sebebiyle sadece ses yayınlanmıştır.)

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