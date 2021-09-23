Ağzını bozdu! Serdar Ortaç'tan Beşiktaşlıları kızdıran sözler
Serdar Ortaç'ın Adana Demirspor hakkındaki sözleri Beşiktaşlıları kızdırdı.
Şarkıcı Serdar Ortaç, Adana'da sahne aldığı mekanda, 3-0'dan dönüş yapan Adana Demirsporluları kutlarken argo ifadeler kullandı.
Serdar Ortaç şarkısını kesip, "Masalardan ışıkları gösteriyorlar telefondan. Adana Demirspor... Adana Demirspor bu hafta ağzına s...tı helal olsun Adana. O yüzden söylüyoruz. O yüzden zıplıyoruz." ifadelerini kullandı.
Beşiktaşlıların tepkisini çeken konuşma cep telefonuna yansıdı.
(Müstehcen görüntüler sebebiyle sadece ses yayınlanmıştır.)