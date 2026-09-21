Türkiye'nin dev kulübünde bu iddialar nasıl ortaya çıkabilir: Leroy Sane şikayet etti! 11'e girdi

Okan Buruk'un otoritesini sarsacak o iddia: "Sane, 'İlk 11 başlamıyorum' diye seni şikâyet etti. Sen de bu resti gördün, Trabzon'da ilk 11'e koydun." Bu, Okan Buruk ve otoritesi açısından çok kritik bir iddia… Çünkü diğer Galatasaraylı oyuncular bu sosyal medya hesabının yönetime ne kadar yakın olduğunu biliyor. Bu hesabın sözlerinin aslında başkan ya da yöneticilerin kendilerine veya kamuoyuna söyleyemedikleri şeyler olduğunun da farkındalar.