Türkiye'nin dev kulübünde bu iddialar nasıl ortaya çıkabilir: Leroy Sane şikayet etti! 11'e girdi
Performansı yüzünden Almanya milli takımına bile çağrılmayan Sane ve Okan Buruk iddiaları ortalığı kasıp kavurmaya başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Performansı yüzünden Almanya milli takımına bile çağrılmayan Sane ve Okan Buruk iddiaları ortalığı kasıp kavurmaya başladı.
Trabzonspor faciası sonrasında Okan Buruk'un sosyal medyada yönetime yakın bir hesap tarafından direkt 'Koltuğun tehlikede' diye uyarılması, bunun yanında 'Sane seni şikâyet etti diye oynattın' iddiası da alt alta yazılınca Galatasaray'da milli arayı sallayacak gergin bir ortam oluştu. Bu vahim iddialar ışığında; Okan Buruk’un otoritesi, yönetim ile olan ilişkileri ve takım içi dengeler açısından yanıtlanması gereken çok kritik sorular ortaya çıktı.
Sosyal medyada Galatasaray yönetimine yakınlığı ile bilinen bir sosyal medya hesabı, 4-0'lik Trabzonspor yenilgisi sonrasında çok ciddi ithamlarda bulundu…
Okan Buruk'un otoritesini sarsacak o iddia: "Sane, 'İlk 11 başlamıyorum' diye seni şikâyet etti. Sen de bu resti gördün, Trabzon'da ilk 11'e koydun." Bu, Okan Buruk ve otoritesi açısından çok kritik bir iddia… Çünkü diğer Galatasaraylı oyuncular bu sosyal medya hesabının yönetime ne kadar yakın olduğunu biliyor. Bu hesabın sözlerinin aslında başkan ya da yöneticilerin kendilerine veya kamuoyuna söyleyemedikleri şeyler olduğunun da farkındalar.
Bu iddia sonrasında alt alta yazıldığında ciddi bir Buruk-yönetim krizinin olduğunu ortaya çıkaracak sorular var Galatasaray'da: OTORİTE ZAYIFLADI MI? Bir oyuncunun "Oynamıyorum" diyerek yönetime şikâyette bulunması ve ardından ilk 11'de yer alması, Okan Buruk'un soyunma odasındaki otoritesini tamamen sarsmış mıdır?
Leroy Sane’nin bu "rest"inin karşılık bulması, yarın yedek kalan diğer yıldız oyuncuların da benzer bir yol izlemesine ve teknik heyeti devre dışı bırakmasına kapı aralar mı?
Fotospor'a göre; Hak eden yerine yönetime baskı yapanın ilk 11'e girdiği algısı, formayı tırnağıyla kazımaya çalışan diğer futbolcuların güvenini ve takıma olan sadakatini nasıl etkileyecektir?
Kadro seçimlerine yönetim veya dış etkenler müdahale ediyorsa, saha sonuçlarının tek sorumlusu olarak Okan Buruk’un gösterilmesi ne kadar adildir?
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