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Yaşam Kış uykusu öncesi şehre indiler! Boz ayılar sokaklarda böyle yiyecek aradı
Yaşam

Kış uykusu öncesi şehre indiler! Boz ayılar sokaklarda böyle yiyecek aradı

Yeniakit Publisher
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Kars Sarıkamış'ta kış öncesi beslenme telaşına giren boz ayılar, yavrularıyla birlikte gece saatlerinde yerleşim alanlarına kadar indi. Sokaklarda dolaşan ayılar, çöp konteynerlerini devirerek yiyecek aradı.

Sarıkamış’ta gece saatlerinde sokaklara inen boz ayılar, ilçe sakinlerine sıra dışı anlar yaşattı. Gece saatlerinde ilçe merkezine ulaşan ayılar, sokaklarda yiyecek ararken çevredeki konteynerlere yöneldi. İçerisinde yemek artıkları ve çeşitli gıda atıkları bulunan konteynerleri deviren ayılar, yere saçılan yiyeceklerle karınlarını doyurdu.

 

Doğadaki yaşam mücadelesi bir kez daha gözler önüne serildi

Görüntülerde anne ayının yanında yavrularının da bulunduğu görülüyor. Anne ayı yiyecek ararken yavruları da çevresinde dolaştı. Bir süre konteynerlerin bulunduğu bölgede kalan ayılar, ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra yeniden ormanlık alana yöneldi.

Ayıların yerleşimine kadar gelmesi vatandaşların da dikkatini çekti. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, Sarıkamış’taki yaban hayatını bir kez daha gündeme taşıdı.

 

Sarıkamış’ın geniş ormanları, boz ayıların doğal yaşam alanlarından biri olurken, yerleşim bölgelerindeki gıda atıkları da hayvanların dikkatini çekiyor. Boz ayıların kış öncesi doğadaki yaşam mücadelesi bir kez daha gözler önüne serildi.

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