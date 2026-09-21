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Menemen’de çömlek şöleni! 45 ülkeyi aynı toprakta buluşturdu

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Menemen’de çömlek şöleni! 45 ülkeyi aynı toprakta buluşturdu

İzmir’in Menemen ilçesinde bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, üç günlük renkli programın ardından sona erdi. 45 ülkeden sanatçı, akademisyen ve ustaları buluşturan festivalde yarışmalardan atölyelere, dev raku gösterisinden konserlere kadar çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi.

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Foto - Menemen’de çömlek şöleni! 45 ülkeyi aynı toprakta buluşturdu

Menemen üç gün boyunca dünyanın çömlek merkezi oldu Menemen’in asırlık çömlekçilik geleneğini dünyaya tanıtan 5’inci Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, üç günlük yoğun programın ardından görkemli bir finalle tamamlandı. 45 farklı ülkeden sanatçı, akademisyen ve çömlek ustalarının katıldığı festival kapsamında 19 farklı atölye çalışması gerçekleştirildi. Alternatif pişirim etkinlikleri, Hemhal Sofra Kavramsal Seramik Yarışması, Hünerli Eller Çömlek Yarışması, Çömleğin İzinde Fotoğraf Yarışması ve dev raku gösterisi ziyaretçilerle buluştu.

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Foto - Menemen’de çömlek şöleni! 45 ülkeyi aynı toprakta buluşturdu

Festival coşkusu Menemen sokaklarına taştı Festival alanının yanı sıra Lise Yolu, Sevgi Yolu ve Prof. Muammer Aksoy Caddesi'ne kurulan satış stantlarıyla etkinlik kentin geniş bir bölümüne yayıldı. Her gün on binlerce ziyaretçinin ağırlandığı festivalde çocuklar çömlek tornasının başına geçerek Menemen’in kırmızı kiliyle tanıştı. Ziyaretçiler ise ustaların elinden çıkan çömlek ve seramik ürünlerini yakından görme fırsatı buldu. Festivalin müzik programında Edis ve Nil Karaibrahimgil’in yanı sıra Menemenli sanatçılar da sahne aldı.

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Foto - Menemen’de çömlek şöleni! 45 ülkeyi aynı toprakta buluşturdu

Aydın Pehlivan: Önemli bir kültür ve sanat platformuna dönüştü Üç günlük programın ardından düzenlenen ödül töreninde konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, festivalin uluslararası boyutuna dikkat çekti. Pehlivan, “Menemen, üç gün boyunca dünyanın çömlek ailesinin buluşma noktası oldu. 45 farklı ülkeden gelen sanatçılarımız, akademisyenlerimiz ve ustalarımız aynı atölyelerde üretti, aynı sofralarda buluştu, aynı heyecanı ve dostluğu paylaştı.” ifadelerini kullandı. Festivalin artık uluslararası bir kültür ve sanat platformuna dönüştüğünü belirten Pehlivan, gelecek yıl düzenlenecek 6’ncı festival için de daha büyük bir organizasyon mesajı verdi. Dünya şampiyonları ödüllerini aldı Final programında Hünerli Eller Çömlek Yarışması'nın dereceye giren isimlerine ödülleri takdim edildi. Erkekler Teknik Dalı’nda Menemen’den Oktay İde birinci, Mustafa Desticioğlu ikinci, Uğur Tokmak üçüncü oldu. Kadınlar Teknik Dalı’nda Macaristan’dan Anetta Molnarne birinciliğe ulaşırken Kazakistan’dan Karlygash Oralbayeva ikinci, Polonya’dan Agata Teresa Marcinkowska üçüncü sırayı aldı. Erkekler Estetik Dalı’nın birincisi İtalya’dan Gesualdo Internullo olurken Fransa’dan Matthias Garnier ikinci, Kütahya’dan Ramazan Yaman üçüncü oldu. Kadınlar Estetik Dalı’nda ise Kazakistan’dan Karlygash Oralbayeva birinciliği elde etti. Kütahya’dan Büşra Kaya ikinci, Polonya’dan Agata Teresa Marcinkowska üçüncü sırada yer aldı. Başkan Pehlivan’ın eşi Filiz Pehlivan ile birlikte ödülleri takdim ettiği program, katılımcıların aile fotoğrafı ve festival coşkusuyla sona erdi.

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