Menemen’de çömlek şöleni! 45 ülkeyi aynı toprakta buluşturdu

Aydın Pehlivan: Önemli bir kültür ve sanat platformuna dönüştü Üç günlük programın ardından düzenlenen ödül töreninde konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, festivalin uluslararası boyutuna dikkat çekti. Pehlivan, “Menemen, üç gün boyunca dünyanın çömlek ailesinin buluşma noktası oldu. 45 farklı ülkeden gelen sanatçılarımız, akademisyenlerimiz ve ustalarımız aynı atölyelerde üretti, aynı sofralarda buluştu, aynı heyecanı ve dostluğu paylaştı.” ifadelerini kullandı. Festivalin artık uluslararası bir kültür ve sanat platformuna dönüştüğünü belirten Pehlivan, gelecek yıl düzenlenecek 6’ncı festival için de daha büyük bir organizasyon mesajı verdi. Dünya şampiyonları ödüllerini aldı Final programında Hünerli Eller Çömlek Yarışması'nın dereceye giren isimlerine ödülleri takdim edildi. Erkekler Teknik Dalı’nda Menemen’den Oktay İde birinci, Mustafa Desticioğlu ikinci, Uğur Tokmak üçüncü oldu. Kadınlar Teknik Dalı’nda Macaristan’dan Anetta Molnarne birinciliğe ulaşırken Kazakistan’dan Karlygash Oralbayeva ikinci, Polonya’dan Agata Teresa Marcinkowska üçüncü sırayı aldı. Erkekler Estetik Dalı’nın birincisi İtalya’dan Gesualdo Internullo olurken Fransa’dan Matthias Garnier ikinci, Kütahya’dan Ramazan Yaman üçüncü oldu. Kadınlar Estetik Dalı’nda ise Kazakistan’dan Karlygash Oralbayeva birinciliği elde etti. Kütahya’dan Büşra Kaya ikinci, Polonya’dan Agata Teresa Marcinkowska üçüncü sırada yer aldı. Başkan Pehlivan’ın eşi Filiz Pehlivan ile birlikte ödülleri takdim ettiği program, katılımcıların aile fotoğrafı ve festival coşkusuyla sona erdi.