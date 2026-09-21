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Dünyanın en acayip ülkesi: Kurucusu bile gitmekte zorlanıyor!

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Dünyanın en acayip ülkesi: Kurucusu bile gitmekte zorlanıyor!

Dünya tarafından tanınmayan Liberland için şimdiden 800 bin vatandaşlık başvurusu yapıldığı belirtildi.

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Foto - Dünyanın en acayip ülkesi: Kurucusu bile gitmekte zorlanıyor!

Sırbistan ile Hırvatistan arasında bulunan tartışmalı bir bölgede bağımsızlığını ilan eden ancak uluslararası toplum tarafından devlet olarak kabul edilmeyen Liberland, vatandaşlık başvurularıyla gündeme geldi. Oluşuma şimdiye kadar 800 binden fazla kişinin vatandaşlık için başvurduğu belirtilirken, düşük vergi ve sınırlı devlet müdahalesi fikri özellikle teknoloji ve kripto para çevrelerinden varlıklı isimlerin ilgisini çekiyor.

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Foto - Dünyanın en acayip ülkesi: Kurucusu bile gitmekte zorlanıyor!

"Özgür Liberland Cumhuriyeti" adıyla bilinen oluşum, Sırbistan ile Hırvatistan arasındaki sınır anlaşmazlığının yaşandığı Gornja Siga bölgesinde yer alıyor. Yaklaşık 16,8 kilometrekarelik alana sahip bölgede Liberland'ın kuruluşu, Çek asıllı Vit Jedlicka tarafından 2015 yılında ilan edildi. Ancak aradan geçen yıllara rağmen oluşum, uluslararası alanda bağımsız bir devlet olarak tanınmadı.

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Foto - Dünyanın en acayip ülkesi: Kurucusu bile gitmekte zorlanıyor!

800 BİNDEN FAZLA KİŞİ VATANDAŞLIK İÇİN BAŞVURDU Liberland yönetimi, uluslararası tanınma konusundaki belirsizliğin projeye yönelik ilgiyi azaltmadığını belirtiyor. Kurucu Vit Jedlicka'nın açıklamasına göre Liberland vatandaşlığı için bugüne kadar 800 binden fazla başvuru yapıldı. T24'te yer alan habere göre başvuruların önemli bir bölümünü, düşük vergili ve devlet müdahalesinin mümkün olduğunca sınırlandırıldığı bir yönetim anlayışını destekleyen kişiler oluşturuyor. Liberland'ın kendine ait bir yönetim yapılanması ve anayasa olarak nitelendirdiği belgeleri bulunuyor. Oluşum, oturma izinleri karşılığında ücret alırken vatandaşlığa kabul için de belirli mali şartlar uyguluyor.

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Foto - Dünyanın en acayip ülkesi: Kurucusu bile gitmekte zorlanıyor!

TEKNOLOJİ VE KRİPTO DÜNYASINDAN MİLYARDERLER DE DESTEKLİYOR Liberland'a yönelik ilginin dikkat çeken nedenlerinden biri de teknoloji ve kripto para sektöründeki bazı varlıklı isimlerin projeyle bağlantısı. The Telegraph'ın aktardığı bilgilere göre oluşumu destekleyenler arasında teknoloji sektöründen çok sayıda milyarder bulunuyor. Kripto para dünyasının tanınan isimlerinden Justin Sun da Liberland ile ilişkilendirilen destekçiler arasında gösteriliyor. Oluşumun ekonomik anlayışında düşük vergi oranları ve devlet düzenlemelerinin sınırlı tutulması öne çıkıyor. Yönetim sisteminde ayrıca "Liberland Merits" adı verilen dijital bir token kullanılıyor.

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Foto - Dünyanın en acayip ülkesi: Kurucusu bile gitmekte zorlanıyor!

KATKI SAĞLAYANLARIN YÖNETİMDEKİ SÖZ HAKKI DAHA FAZLA Liberland'ın ortaya koyduğu yönetim modeli de geleneksel devlet sistemlerinden ayrılan özellikler taşıyor. Kurucu Vit Jedlicka, oluşuma daha fazla katkı sunan kişilerin karar alma mekanizmalarında daha fazla söz sahibi olması gerektiğini savunuyor. Bu yaklaşım, Liberland'ın teknoloji ve kripto para dünyasıyla kurduğu bağın önemli unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor.

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Foto - Dünyanın en acayip ülkesi: Kurucusu bile gitmekte zorlanıyor!

KURUCUSU BİLE İLAN EDİLEN BÖLGEYE GİRMEKTE ZORLANIYOR Kendisini Liberland'ın başkanı olarak tanımlayan Vit Jedlicka'nın da ilan ettiği bölgeye giriş konusunda zaman zaman engellerle karşılaştığı aktarılıyor. The Telegraph ekibinin Tuna Nehri üzerinden bölgeye ulaşmaya çalıştığı bir ziyaret sırasında Hırvat polisinin müdahalesi nedeniyle teknenin ilerleyemediği belirtildi. Jedlicka ile Liberland olarak tanımladığı bölge arasında yalnızca yaklaşık 30 metre kalmasına rağmen karaya çıkış gerçekleştirilemedi. Liberland yönetiminin açıkladığı 800 binden fazla vatandaşlık başvurusu, oluşuma yönelik uluslararası ilgiyi gösteren bir veri olarak öne çıkıyor. Ancak bu başvuru sayısı, Liberland'ın uluslararası hukuk açısından devlet statüsüne sahip olduğu anlamına gelmiyor.

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