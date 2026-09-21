Dünyanın en acayip ülkesi: Kurucusu bile gitmekte zorlanıyor!

TEKNOLOJİ VE KRİPTO DÜNYASINDAN MİLYARDERLER DE DESTEKLİYOR Liberland'a yönelik ilginin dikkat çeken nedenlerinden biri de teknoloji ve kripto para sektöründeki bazı varlıklı isimlerin projeyle bağlantısı. The Telegraph'ın aktardığı bilgilere göre oluşumu destekleyenler arasında teknoloji sektöründen çok sayıda milyarder bulunuyor. Kripto para dünyasının tanınan isimlerinden Justin Sun da Liberland ile ilişkilendirilen destekçiler arasında gösteriliyor. Oluşumun ekonomik anlayışında düşük vergi oranları ve devlet düzenlemelerinin sınırlı tutulması öne çıkıyor. Yönetim sisteminde ayrıca "Liberland Merits" adı verilen dijital bir token kullanılıyor.