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Siyaset Ağzım da var ama; konuşmuyorum, susuyorum!..
Siyaset

Ağzım da var ama; konuşmuyorum, susuyorum!..

Yeniakit Publisher
2024-01-13 09:51:00 -
Ağzım da var ama; konuşmuyorum, susuyorum!..

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Ağzım da var ama; konuşmuyorum, susuyorum!.." başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Yeniden Refah Partisi Başkanvekili Doğan Aydal'ın tepki çeken sözlerine değindi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Önceki akşam, Regaib gecesi idi..

Regaib gecesi sebebi ile akit tv özel programını seyrederken, reklam arasında da değişik kanallara bakıyordum..

Halk tv’ye denk geldim. YRP Başkanvekili Prof. Doğan Aydal konuşuyordu..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Halk tv’nin dindar gördü mü, kırmızı görmüş boğa gibi saldıran yorumcularını karşısına almış, Ak Parti nefretini kusuyordu.. CHP’ye şirinlik yapıp, Ekrem İmamoğlu’na güzelleme yapıp, Ak Partili isimlere nefretini döküyordu..

Dün gün boyu kendisine yöneltilen eleştirileri de, yine CHP medyasından, Cumhuriyet gazetesine konuşarak cevaplamış..

“Ağzı olan konuşuyor” demiş..

Bu ülkede dindar insanların da yaşama hakları olduğunu, okuma hakkı olduğunu, avukatlık-doktorluk-mühendislik yapma hakkı olduğunu söyleyip, bunun hayata geçmesi için geceli gündüzlü çalışan Erbakan Hocamızın oğlunun genel başkanı olduğu bir partide, hasbelkader bir görev verildiği için, ağzımız var ama. Bu kişiye karşı, konuşmuyorum. Susuyorum..

Millet İttifakı’nın “sofrayı genişletiyoruz” sürecinde, Yeniden Refah Partisi’ni de içlerine almak istediklerinde, Saadet Partisi’nin itiraz edip, “Yeniden Refah Partisi var ise, biz yokuz” dediği için, CHP’nin öncülüğündeki o ittifaka katılma girişimi en başında akamete uğradığını sağır sultan bile bildiği halde..

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Yorumlar

resat

BÜYÜK HASTALIKLAR BÜYÜK ÇABALAR SONUCU ALT EDİLİR , bu ülkede gerek bünyesinin içinde gerekse bulunduğu coğrafyasındaki mikroplarla savaşıyor , savaş giderek kızışıyor ,elhamdülillah şuanda zorda olsa mevzii kaybetmiyoruz ,galib gelmemiz durumunda Allah cc yardımıyla hak cephesinin fiili lideri olucaz ,ve dünyada yenibir zaman ve zemin başlayacak ,,gayret sabır bizden zafer Allah cc den inşaallah ,
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