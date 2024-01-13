Ağzım da var ama; konuşmuyorum, susuyorum!..

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Yeniden Refah Partisi Başkanvekili Doğan Aydal'ın tepki çeken sözlerine değindi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Önceki akşam, Regaib gecesi idi..

Regaib gecesi sebebi ile akit tv özel programını seyrederken, reklam arasında da değişik kanallara bakıyordum..

Halk tv’ye denk geldim. YRP Başkanvekili Prof. Doğan Aydal konuşuyordu..

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Halk tv’nin dindar gördü mü, kırmızı görmüş boğa gibi saldıran yorumcularını karşısına almış, Ak Parti nefretini kusuyordu.. CHP’ye şirinlik yapıp, Ekrem İmamoğlu’na güzelleme yapıp, Ak Partili isimlere nefretini döküyordu..

Dün gün boyu kendisine yöneltilen eleştirileri de, yine CHP medyasından, Cumhuriyet gazetesine konuşarak cevaplamış..

“Ağzı olan konuşuyor” demiş..

Bu ülkede dindar insanların da yaşama hakları olduğunu, okuma hakkı olduğunu, avukatlık-doktorluk-mühendislik yapma hakkı olduğunu söyleyip, bunun hayata geçmesi için geceli gündüzlü çalışan Erbakan Hocamızın oğlunun genel başkanı olduğu bir partide, hasbelkader bir görev verildiği için, ağzımız var ama. Bu kişiye karşı, konuşmuyorum. Susuyorum..

Millet İttifakı’nın “sofrayı genişletiyoruz” sürecinde, Yeniden Refah Partisi’ni de içlerine almak istediklerinde, Saadet Partisi’nin itiraz edip, “Yeniden Refah Partisi var ise, biz yokuz” dediği için, CHP’nin öncülüğündeki o ittifaka katılma girişimi en başında akamete uğradığını sağır sultan bile bildiği halde..

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