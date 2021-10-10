Ağzı kan kokuyor

Türkiye’yi 90’lı yılların karanlık atmosferine geri götürmek ve bir yönetim krizi algısı oluşturmak isteyen kirli eller, ‘bilindik’ senaryolarını yeniden sahnelemeye hazırlanıyor. Stratejisini kaos ve kargaşa üzerine kuran zillet ittifakının büyük ortağı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün röportaj verdiği bir grup gazeteciye, “Siyasi cinayetler olabilir. Böyle kaygılarım var” diyerek, şimdi de ‘seçim’ ayarlı kirli bir toplum mühendisliği çalışması için düğmeye bastı. CHP’nin kulağına üflenen sufleleri dillendirerek puslu bir havada seçime gitmek istediğini kaydeden güvenlik uzmanı ve stratejistler, gazetemize yaptıkları açıklamada provokasyona gelinmemesi noktasında kamuoyunu uyarıyor.

Kılıçdaroğlu ön alıyor

ASSAM Güvenlik ve Strateji Uzmanı Ersan Ergür, “Türkiye’de birileri el atından bir takım faaliyetleri planlıyor. Bunları planlayanlar da aslında muhalefetle iş birliği yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “siyasi cinayetler işlenebilir” açıklamasından, aslında ileride Türkiye’de bir takım provokasyonlar yapılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zor durumda bırakılmasını sağlayacak bir takım eylemlerin ve planların olduğunu değerlendiriyorum. Sayın Kılıçdaroğlu bu söylemle, ülkede iktidarı ele geçirmek isteyenlerin her türlü gayrı meşru yola başvurmayı düşündüklerini ortaya koymuştur. Bu gerçekten vahim bir durumdur. Ancak muhalefet bunu önceden söyleyerek kendini temize çıkarıyor. Biz bunu söylemiştik diyerek ön alıyor” dedi. Geçmişte de benzer senaryoların denendiğini kaydeden Ergür şöyle devam etti: “Malumunuz geçmiş dönemlerde bazı suikastler oluyordu ve bu suikastler üzerinden bir takım operasyonlar yapılıyordu. Bunlardan en bariz olanı, Danıştay saldırısındaki avukat işlemiş olduğu cinayeti muhafazakar kesimin üzerine yıkarak mevcut iktidarı alaşağı etmek için ortam hazırlamak istemişti. Bu açıdan bakıldığında, Mit tırları, 17-25 Aralık yargı darbesi, 7 Şubat Mit Krizi ve nihayetinde 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi, bunların hepsi Erdoğan’ın seçimle demokratik yollarla geçilememesinden dolayı devreye sokulmuş bir takım gayri meşru operasyonlardır. Ama Türk halkı geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu tuzaklara düşmeyecektir. Yapılan bu eylemler nasıl bugüne kadar boşa çıktıysa, bundan sonra da devreye sokulan kirli senaryolar tıpkı 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi boşa çıkarılacaktır” İfadelerini kullandı.

Ortamı germeye çalışıyor

Emekli Albay ve Güvenlik Uzmanı Mustafa Hacımustafaoğlulları, “Kemal Kılıçdaroğlu yalan söylemeyi, yalan üretmeyi alışkanlık haline getiren bir adam olduğu halde bu açıklamayı ciddiye alıp incelemek gerekir. Kılıçdaroğlu, “Siyasi cinayetler olabilir” derken, onların cenahından, zillet ittifakından birilerinin öldürülmesini kast ettiğini sanmıyorum. Ben bunu olsa olsa Cumhurbaşkanına ve onun yanında duran ve bu ülkeye hizmet gayretinde olan insanlara yönelik bir suikastın olabileceğini ve bunda da onlara sufle veren üst aklın parmağının olacağını değerlendiriyorum. Başka bir ihtimal da görmüyorum. Kemal Bey’in bu açıklamayla ön almak istediğini, biz sizi uyarmıştık diyeceğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu. Yerel seçimler öncesi benzer bir gerilim ortamı olduğu halde kimsenin burunun kanamadığını ifade eden Hacımustafaoğlulları şunları kaydetti: “İstanbul’u, Ankara’yı aldılar bir kişinin bile burnu bile kanamadı. Bir mantar tabancası bile patlamadı. 2019’da bir şey olmazken 2021’de böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissetmesi bir üst akıl tarafından sufle verildiği izlenimi uyandırıyor. Bunlar zaten üst akıldan aldıkları talimatlarla hareket ediyorlar. Bir anlama da 2023’te kaybedecekleri seçimin mazeretlerini şimdiden üretmeye başladılar. Seçimi kaybettiklerinde şu oldu bu oldu diyerek seçmenin ürkütüldüğünü iddia edecekler.

Gariban edebiyatı yaptı!

Canan Kaftancıoğlu ile Ümraniye’de atık kağıt toplayarak geçimini sağlayan geri dönüşüm işçilerini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir yandan yoksulluk edebiyatı yaptı, diğer yandan işçileri kışkırtmaktan da geri durmadı. “Kemal kardeşiniz her şeyden önce garibanların yanındadır, alın teri dökenlerin yanındadır” ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, işçilerin, Valiliğin katı atık toplama ile ilgili bir yönergesi olduğu iddiası üzerine, şunları söyledi: “Valilik makamı tek başına böyle bir karar alamaz. Yevmiye ile çalışan işçilerden

vergi alınamaz. Konuyu araştıracağız.

YOK YERE İŞÇİLERE ‘ÇATIŞMAYIN’ dedi

Onlar sizi tahrik edebilirler, başka bir şey yapabilirler, mallarınıza el koyabilirler bir özel çatışma içine girmeyin. O sizin haklı mücadelenizi farklı gösterebilir. Çöpten kağıt topluyorlar, sen bu insanları nasıl hırsız diye tanımlarsın? Sadece İstanbul’dakiler değil, İzmir ve Ankara’daki atık toplayıcılar da örgütlenmeli. Birliktelik ‘güç’ getirir. Atık toplayıcıların çalışma koşulları ile ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Kimse size müdahale etmeyecek.”