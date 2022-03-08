Ağzı gibi dilbilgisi de bozuk! Şahan gerçeklerle yüzleşince Yeni Akit'i hedef aldı

Yeniakit.com.tr

"Komedyenlik" sıfatı ile bel altı yapımlara imza atan Şahan Gökbakar, milyonları cebine doldurup halktan biri rolü oynadığı gerçeği ile yüzleşince, Yeni Akit'i hedef aldı.

Komik mi?

Akaryakıt zammını kendince tiye alan Gökbakar, şu mesajı paylaşmıştı:

Akaryakıta her gece zam geliyor. 20tlyi gecti heralde litresi. Bence yapılması gereken şey, şaaaaak direk 30tl yapacan, sonra 1 hafta bu şekilde tutup, bir gece de şaaaak %25 indirim. 22.5tl ye indirecen. Her benzinlikte bir halay başı hazir olacak. Tuttuğunu halaya katacak...

Ağzı gibi dilbilgisi de bozuk!

Toplumsal sorunlara, alay etmekten başka hiçbir katkı sunmayan Gökbakar, Akit'in "Komik mi?" başlıklı haberini şöyle hedef aldı:

Bugün yeni akit,benim için şöyle yazmış."Milyonları cebe indirip halktan biri gibiymiş gibi rol yapan komedyen, cebine en ufak etkisi olmayan mazot zammını eleştirdi."Ben halkın bir ferdiyim birader.Norveç vatandası mıyım? Zamlar da hepimizin cebini etkiliyor! Allah akıl versin!