  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Ağzı gibi dilbilgisi de bozuk! Şahan gerçeklerle yüzleşince Yeni Akit'i hedef aldı
Medya

Ağzı gibi dilbilgisi de bozuk! Şahan gerçeklerle yüzleşince Yeni Akit'i hedef aldı

Yaptıkları işlerle milyonları cebine doldurup halktan biriymiş rolü kesenlerden Şahan Gökbakar, Yeni Akit'in "Komik mi?" başlıklı haberini okuyup gerçekle yüzleşince kendini kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 23:39:00 - 2022-03-09 00:11:49
Ağzı gibi dilbilgisi de bozuk! Şahan gerçeklerle yüzleşince Yeni Akit'i hedef aldı

 Yeniakit.com.tr 

"Komedyenlik" sıfatı ile bel altı yapımlara imza atan Şahan Gökbakar, milyonları cebine doldurup halktan biri rolü oynadığı gerçeği ile yüzleşince, Yeni Akit'i hedef aldı.

Komik mi?

Akaryakıt zammını kendince tiye alan Gökbakar, şu mesajı paylaşmıştı:

Akaryakıta her gece zam geliyor. 20tlyi gecti heralde litresi. Bence yapılması gereken şey, şaaaaak direk 30tl yapacan, sonra 1 hafta bu şekilde tutup, bir gece de şaaaak %25 indirim. 22.5tl ye indirecen. Her benzinlikte bir halay başı hazir olacak. Tuttuğunu halaya katacak...

Ağzı gibi dilbilgisi de bozuk!

Toplumsal sorunlara, alay etmekten başka hiçbir katkı sunmayan Gökbakar, Akit'in "Komik mi?" başlıklı haberini şöyle hedef aldı:

Bugün yeni akit,benim için şöyle yazmış."Milyonları cebe indirip halktan biri gibiymiş gibi rol yapan komedyen, cebine en ufak etkisi olmayan mazot zammını eleştirdi."Ben halkın bir ferdiyim birader.Norveç vatandası mıyım? Zamlar da hepimizin cebini etkiliyor! Allah akıl versin!

Milyonları ceplerine doldurup 'halktan biri' rolünü kesiyorlar!
Milyonları ceplerine doldurup 'halktan biri' rolünü kesiyorlar!

Gündem

Milyonları ceplerine doldurup 'halktan biri' rolünü kesiyorlar!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay