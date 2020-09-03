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Ekonomi Ağustos ayı ihracatı 12 milyar 463 milyon dolar oldu
Ekonomi

Ağustos ayı ihracatı 12 milyar 463 milyon dolar oldu

Ticaret Bakanlığı’nın ağustos ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 11:46:00 -
Ağustos ayı ihracatı 12 milyar 463 milyon dolar oldu

Buna göre Genel Ticaret Sistemine (GTS) göre ihracat, ağustosta 12 milyar 463 milyon dolar oldu. İthalat ise 18 milyar 776 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ağustosta, dış ticaret hacmi 31 milyar 239 milyon dolara, dış ticaret açığı ise 6 milyar 312 milyon dolar oldu.

Twitter’dan değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ağustos ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. Normalleşme döneminde 3 ayın tamamlandığını hatırlatan Pekcan, ekonomik toparlanmanın başarıyla devam ettiğini bildirdi. Pekcan, “Haziran-ağustos döneminde, 2019’un aynı dönemine kıyasla ihracatımız yüzde 0,3 artış gösterirken ihracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç yüzde 90’a ulaştı” bilgisini paylaştı. Bakan Pekcan, şunları kaydetti: “Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre altın hariç ihracatımızdaki yüzde 4,9 düşüşe rağmen, ithalatımız altın hariç yüzde 0,3 geriledi, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 82,9 olarak gerçekleşti. İhracatımızdaki gerilemede en önemli ihraç pazarımız olan AB’deki talep daralması, ayrıca otomotiv firmalarının ağustos ayına denk gelen üretime ara verme ve revizyon dönemi nedeniyle sektörün ihracatındaki düşüş etkili oldu.

İvme kazanacak

Gerek aldığımız tedbirler ve uyguladığımız etkin politikalar, gerekse başta AB olmak üzere ana ihracat pazarlarımızdaki normalleşmeyle beraber, dış ticaretimizin önümüzdeki dönemde güçlü bir ivme kazanacağına inanıyoruz. Bakanlık olarak Kolay İhracat Platformu, Export Akademi, Sanal Ticaret Akademisi, sanal fuarlar ve heyetler, e-ihracat destekleri gibi ihracatı tabana yayma, ürün ve pazar çeşitlendirmesi, ihracatçılarımızın uluslararası rekabet gücünün artırılması odaklı çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

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