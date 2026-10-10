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Kobi Ağrı’ya 1 milyar liralık yatırım!
Kobi

Ağrı’ya 1 milyar liralık yatırım!

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Ağrı’ya 1 milyar liralık yatırım!

Ağrı’da altyapı, sanayi ve kırsal hizmetleri güçlendirecek yaklaşık 1 milyar liralık üç yatırım tamamlandı.

Ağrı’da ulaşım altyapısından sanayiye, kırsal hizmetlerden acil müdahaleye kadar birçok alanı kapsayan yatırımlar aynı anda devreye girdi. Ağrı’da asfalt plenti, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Doğal Gaz İletim Tesisi ve İl Özel İdaresinin yenilenen araç filosu için hizmete alım töreni düzenlendi. Törene Vali Önder Bozkurt, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Hizmete alınan yatırımlar kapsamında saatte 260 ton asfalt üretim kapasitesine sahip asfalt plentinin yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına katkı sağlaması hedefleniyor. Yeni iş makineleriyle güçlendirilen İl Özel İdaresinin araç filosunun ise kırsal bölgelerdeki hizmetlerin daha hızlı yürütülmesine ve acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılmasına katkı sunması bekleniyor.

 

“Yatırımlar Ağrı’nın gelişimine katkı sağlayacak”

Törende konuşan Vali Önder Bozkurt, söz konusu yatırımların kentin altyapısının güçlendirilmesi, sanayi faaliyetlerinin desteklenmesi ve kırsal hizmetlerin daha etkin yürütülmesi açısından önem taşıdığını söyledi. Yatırımların Ağrı’nın gelişimine katkı sağlayacağını vurgulayan Bozkurt, asfalt plenti ve iş makinelerinin yol çalışmalarının yanı sıra kırsal kalkınma açısından da önemli olduğunu belirtti. İl Özel İdaresinin araç filosuna yaklaşık 30-40 iş makinesi ve hizmet aracının dahil edildiğini aktaran Vali Bozkurt, araçlar arasında dozer, kepçe ve greyder gibi iş makinelerinin yanı sıra itfaiye, müdahale ve cenaze araçlarının da bulunduğunu söyledi. Vali Bozkurt, yeni araçlarla yol açma, bakım ve onarım çalışmalarının daha hızlı yürütülmesinin, acil durumlarda ise vatandaşlara daha etkin hizmet sunulmasının hedeflendiğini kaydetti. Organize Sanayi Bölgesi’nin enerji ihtiyacına yönelik doğal gaz yatırımına da değinen Vali Bozkurt, protokollerin imzalanmasının ardından çalışmalara başlandığını belirterek, Taşlıçay’dan OSB’ye uzanan yaklaşık 15 kilometrelik hatta doğal gaz iletim altyapısının kurulduğunu ifade etti. Yatırımın sanayicilerin enerjiye erişimini kolaylaştıracağını ve Ağrı’da üretim ile istihdamın gelişmesine katkı sağlayacağını dile getiren Bozkurt, üç yatırımın toplam değerinin yaklaşık 1 milyar liraya ulaştığını söyledi. Vali Bozkurt, yatırımların kamu kurumları arasındaki iş birliğiyle hayata geçirildiğini belirterek, Ağrı’nın sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek ve vatandaşlara daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

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