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Gündem Küstah İsrail'den Nobel Komitesi'ne alçak tepki! Soykırımı belgeleyen hukukçuya ödül verilmesi siyonistleri çıldırttı!
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Küstah İsrail'den Nobel Komitesi'ne alçak tepki! Soykırımı belgeleyen hukukçuya ödül verilmesi siyonistleri çıldırttı!

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Küstah İsrail'den Nobel Komitesi'ne alçak tepki! Soykırımı belgeleyen hukukçuya ödül verilmesi siyonistleri çıldırttı!

İşgalci İsrail, 2026 Nobel Barış Ödülü'nün BM Filistin Soruşturma Komisyonu eski Başkanı Güney Afrikalı hukukçu Navanethem Navi Pillay'a verilmesi üzerine adeta çılgına döndü. Gazze'de işlediği soykırım suçları Pillay başkanlığındaki komisyon tarafından tescillenne katil Tel Aviv yönetimi, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla küstah bir açıklama yayınlayarak Nobel Komitesi'ni ve Pillay'ı hedef aldı.

İsrail, 2026 Nobel Barış Ödülü’nün, Birleşmiş Milletler İşgal Altındaki Filistin Toprakları Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun Kasım 2025'e kadar başkanlığını yürüten Güney Afrikalı hukukçu Navanethem Navi Pillay’a verilmesine tepki gösterdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pillay’ın Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere karşı soykırım işlediği sonucuna varan komisyona başkanlık yapmasına işaret edilerek, "İsrail'i amansız ve siyasi saiklerle şeytanlaştırma kampanyasındaki rolü ve soykırım yalanını yayması, pek çok şeyi açıkça ortaya koyuyor." ifadeleri kullanıldı.

Pillay’a Nobel Barış Ödülü’nün verilmesi "İsrail karşıtı nefret ve önyargıları meşrulaştırmak için bir ödülün çarpık biçimde silah haline getirilmesi" şeklinde nitelenen açıklamada, "Nobel Komitesi’nin 21. yüzyılın en büyük yalanını ödüllendirdiği" iddia edildi.

Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Pillay, BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun Kasım 2025'e kadar başkanlığını yürütmüş, komisyonun ucu açık görev süresine yönelik ABD ve Avrupa eleştirilerine ise "İsrail işgalinin de bir bitiş tarihi yok." yanıtını vermişti.

Eylül 2025'te komisyonun İsrail'in Gazze'de soykırım işlediği kararına varmasının ardından Pillay, The New York Times'ta kaleme aldığı makalede küresel topluma silah satışını kesmesi, insani yardımı engelsiz sağlaması ve diplomasiyi devreye sokarak soykırımı önlemesi çağrısında bulunmuştu.

Pillay, güncel olarak Myanmar'ın soykırımla suçlandığı davada Uluslararası Adalet Divanında (UAD) yargıç olarak görev yapıyor.

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