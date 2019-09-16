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Ağrısız şişlik lenfoma belirtisi olabilir

Vücudun savunma hücreleri olan lenfoidlerin kontrolsüz büyümesinin, lenfomaya (lenf kanseri) yol açabileceğini belirten Hematoloji Uzmanı Dr.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:22
Ağrısız şişlik lenfoma belirtisi olabilir

Vücudun savunma hücreleri olan lenfoidlerin kontrolsüz büyümesinin, lenfomaya (lenf kanseri) yol açabileceğini belirten Hematoloji Uzmanı Dr. Ülkü Ozan, belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini söyledi.


Çocuklarda en yaygın görülen kanser türlerinden olan lenfomanın, ülkemizde çocuk kanserleri arasında ikinci sırada geldiğini ifade eden VM Medical Park Bursa Hastanesi Hematoloji Uzmanı Dr. Ülkü Ozan, lenfomanın vücuttaki lenfoid dokunun kontrolsüz büyümesi ile ortaya çıkan bir kanser tipi olduğuna dikkat çekti. Dr. Ülkü Ozan, "En sık görülen lenfoma belirtisi, ağrısız büyüyen lenf düğümleridir. Bunlar boyun, koltukaltı ve kasıklarda, yuvarlak, hareketli ve ağrısız şişlikler olarak ele gelebilir. Göğüs kafesi içindeki lenf düğümleri büyür ve baskı yaparsa nefes darlığı, kuru öksürük, yüzde ve boyunda şişmeye sebep olabilir. Karın boşluğundaki lenf nodlarında, karaciğer ve dalakta büyüme sebebiyle karın ağrısı, şişkinlik, ele gelen kitle şikayetleri olabilir. Lenf düğümü dışı tutulumlar, akciğer, karaciğer, kemik iliği, beyin gibi o bölgeye ait şikayetler ortaya çıkabilir. Başlangıçta kemik iliği tutulumu olan hastalarda kansızlığa bağlı halsizlik, çabuk yorulma, çarpıntı görülebilir. Bazen sebebi bilinmeyen ateş, gece terlemeleri, son 6 ayda vücut ağırlığının yüzde 10’undan fazla kilo kaybı ve kaşıntı gibi şikayetler de lenfomaların ilk belirtisi olabilir" diye konuştu.


Lenfomaya yakalandığı düşünülen hastalar için kan tetkikleri, boyun, toraks ve tüm batın bilgisayarlı tomografi (BT) çekilmesi gerektiğini de belirten Uzm. Dr. Ülkü Ozan, "Kesin teşhis koyabilmek için uygun görülen lenf düğümlerinden cerrahi yolla eksizyonel biyopsi önerilir. İğne biyopsileri genellikle yeterli olmadığı için mümkünse tek bir lenf nodülünün bütün olarak çıkarılması gereklidir. Bazen kemik iliği biyopsisiyle de teşhis konabilir. Sinir sistemi tutulumundan şüpheleniliyorsa, belden iğne ile beyin omurilik sıvısı almak gerekebilir. Lenfoma teşhisi konulduktan ve alt tipi belirtildikten sonra, tedavinin planlanması içi evreleme yapılarak hastalığın tutulum yerleri saptanır. Bunun için görüntüleme yöntemleri ve kemik iliği biyopsisi yapılır. Hastalığın yaygınlığına göre evre, 1 ile 4 arasında kategorize edilir. Evrelendirmeden sonra hastanın yaşı, varsa yandaş hastalıkları, lenfomanın alt tipi ve evresine göre kemoterapi planlanır" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:22
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