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Ağrısı olan hastalar, Kayseri Şehir Hastanesi Algoloji Kliniğinde Şifa Buluyor

Kayseri Şehir Hastanesi birçok farklı birimde olduğu gibi Algoloji polikliniğinde de şifa dağıtmaya devam ediyor.

11 Haziran 2019 Salı 12:12
Ağrısı olan hastalar, Kayseri Şehir Hastanesi Algoloji Kliniğinde Şifa Buluyor

Kayseri Şehir Hastanesi birçok farklı birimde olduğu gibi Algoloji polikliniğinde de şifa dağıtmaya devam ediyor.


2 Algoloji Uzmanı’ nın bulunduğu, akut ve kronik ağrılı hastalara yönelik muayenelerinin yapılarak, tedavi uygulandığı Kayseri Şehir Hastanesi Algoloji (ağrı) Kliniği, Kayseri’nin yanı sıra çevre illerden gelen hastalar için de umut oluyor.


Algoloji Uzmanları Dr. Emel Güler ve Dr. Hasan Yüce’nin görev yaptığı Algoloji (ağrı) Kliniğinde; akut başlangıçlı ya da kronik, çeşitli tedavilere rağmen dirençli ağrılarda, medikal tedaviler ve girişimsel işlemler uygulanmaktadır.


Algoloji Uzmanı Dr. Emel Güler,Algoloji’nin geçmeyen ağrıların tedavisinde rolünün büyük olduğunu dile getirerek şöyle konuştu: “Algoloji kısaca ağrı bilimi olup, ağrı tedavisinde ilaç tedavisi veya ek olarak girişimsel dediğimiz iğne tedavilerini uygulayan bir bilim dalıdır. Hastalar bize ağrı ile geldiğinde, ağrısı ile ilgili kaynağın neresi olduğunu araştıran,araştırdıktan sonra sonuçlarına göre ilaç tedavisi ya da gerekli görüldüğünde iğne tedavisi uygulayan bölüm olarak karşımıza çıkar. Bize başvuracak olan hastalarda şikayetlere örnek olarak bel ağrısı, boyun ağrısı, sırt ağrıları, eklem kireçlenmelerine bağlı ağrılar, kanser ağrıları, baş ağrıları sayılabilir. Tabii ki hastalarımız daha önceden ana branşlara başvurduktan sonra ana branş uzmanları tarafından bizlere yönlendirilmektedir. Algoloji’ de basamak tedavisi bizim için önemli olan bir tedavi yöntemidir. Basamak tedavisinden kastettiğimiz nedir? Hastaya ilaç tedavisi uygulandı, ilaç tedavisine rağmen hasta rahatlamadı ise, biz girişimsel dediğimiz iğne tedavisini uyguluyoruz. İğne tedavisine bir örnek verecek olursak; bel fıtığı nedeni ile bel ağrısı olan, ilaç tedavisi ve fizik tedavi almış, ancak rahatlamamış ve cerrahi endikasyonu olmayan yani cerrahi tedavi yapılmayacak bir hastada, biz arkada da gördüğünüz gibi ünitemizde, görüntüleme yöntemi olarak Skopi cihazı eşliğinde, hastamızın bel fıtığı olan bölgesine oradaki ödemi, yani toplanmış suyu rahatlatmak adına enjeksiyonlar yapıyoruz. Bel fıtığı nedeniyle ameliyat geçirmiş ama ağrıları hala devam etmekte olan hastalara da aynı şekilde iğne tedavisi uygulayıp ağrılardan kurtarıyoruz.


Birçok ilde Algoloji Uzmanı bulunmamasına rağmen, Kayseri bu konuda çok şanslı; Kayseri’de Üniversite hastanesi haricinde sadece Kayseri Şehir Hastanesinde 2 tane Algoloji Uzmanı bulunmaktadır. Bu nedenle çevre illerden çok fazla hastamız, hasta referansı ile bize başvurmaktadır.


Geçtiğimiz günlerde bel fıtığı ameliyatı sonrası,şiddetli ağrıdan dolayı Kayseri Şehir Hastanesi’ ne başvuran Çiğdem Sarı da tedavi uygulaması sonrası sağlığına kavuştu.


Hastamız Çiğdem Hanım 5 ay önce bel fıtığı nedeni ile ameliyat geçirmiş. Algoloji polikliniğine başvurduğunda ameliyat sonrası hala çok şiddetli ağrılarının devam ettiğini ifade ediyordu. Dr. Hasan Yüce tarafından kendisine enjeksiyon yapılması gerektiği söylendi ve enjeksiyonun ayrıntıları anlatıldı. İşlemin yapılmasını kabul etti.Bugün de işlemi yapıldı. Enjeksiyon uygulaması çok başarılı bir şekilde geçti. Hastamıza gerekli açıklamalar yapılarak taburcu edildi” dedi.


Tedavi sonrası duyduğu memnuniyeti dile getiren Çiğdem Sarı ise; “Kayseri Adliyesinde Memur olarak çalışmaktayım. 5 ay önce bel fıtığı ameliyatı oldum. Ameliyat sonrası ağrılarım fazla olmaya başladı. Bir arkadaşımın babası Kayseri Şehir Hastanesinde Algoloji birimine gittiğini, ağrılarının rahatladığını söyledi. Tavsiye etmesi üzerine Kayseri Şehir Hastanesi’ne başvurdum. Bana iğne için randevu verdiler. Şu an iğnem yapıldı, gayet iyiyim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:12
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