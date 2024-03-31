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Siyaset Ağrı'nın Dem adayı ile Sırrı Sakık'tan oy kullanan asker ve polislere sözlü saldırı!
Siyaset

Ağrı'nın Dem adayı ile Sırrı Sakık'tan oy kullanan asker ve polislere sözlü saldırı!

Yeniakit Publisher
2024-03-31 18:43:00 -

Ağrı'da oylarını kullanmak üzere sandık başına giden asker ve polisler DEM'lilerin sözlü saldırısına uğradı.

Ağrı'nın DEM Parti başkan adayı Hazal Aras ile Sırrı Sakık, oy kullanmak için gittikleri okulda, oylarını kullanan asker ve polislere hakaretler savurdu.

Oy kullanan askerleri kameraya çekerek, "gaspçısınız""şerefsizler" hakaretlerinde bulunan Sırrı Sakık ile Hazal Aras'ın görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

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