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Ağrı’lı haltercilerden 3 madalya

Ağrı’lı halterciler katıldıkları müsabakada 3 madalya kazandı.

16 Temmuz 2019 Salı 12:12
Ağrı’lı haltercilerden 3 madalya

Ağrı’lı halterciler katıldıkları müsabakada 3 madalya kazandı.


15 Temmuz Şehitleri Gençler ve Büyükler Ferdi Halter Türkiye Şampiyonası 40 ilden 400 sporcunun katılımıyla Sivas’ta yapıldı.


Sivas Kongresi’nin 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında Halter Federasyonu tarafından 4 Eylül Spor Salonu’nda düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Gençler ve Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası 130’u kız, 270’i erkek olmak üzere 400 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.


Ağrı’dan müsabakalara katılan sporculardan Arif Koç 109 kiloda Türkiye 2.si, Emrah Çalışkan ise 61 kiloda Türkiye 3.sü oldu. Ahmet Kösedağ ise 96 kiloda Türkiye 4.sü olma başarısı gösterdi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 12:12
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