Ağrı'da Yıldırım-3 Operasyonu'nda yaralanan askerimiz şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'da teröristlere yönelik gerçekleştirilen Yıldırım-3 Operasyonu'nda çıkan çatışmada yaralanan 1 jandarma personelinin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında yürütülen arama tarama faaliyeti esnasında teröristlerle yaşanan çatışmada biri ağır olmak üzere 2 jandarma personelinin yaralandığı belirtildi.

1 asker şehit oldu

Açıklamada, "Yaralı jandarma personellerimiz helikopter ile bölgeden alınarak hemen Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 jandarma personelimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman jandarma uzman çavuşumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.