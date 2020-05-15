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Ağrı'da Vefa ekibinden ihtiyaç sahipleri için "market kartı" hizmeti

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:00:19 -
Ağrı'da Vefa ekibinden ihtiyaç sahipleri için "market kartı" hizmeti

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç sahibi ailelere, ramazanda kullanmaları için bin 450 market kartı dağıttı.

Doğubayazıt Kaymakamlığı koordinesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçede 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşuyor.

Kovid-19 sürecinde ihtiyaç sahibi ailelerin hem acil hem de temel ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine getiren ekip, son olarak bu ailelerin ramazanı sıkıntısız geçirmeleri için farklı bir uygulamayı hayata geçirdi.

Vefa ekibinin başında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında, ihtiyaç sahiplerine anlaşmalı zincir marketten kendi alışverişlerini yapma imkanı sunan, 100 ve 200 lira yüklü bin 450 market kartı oluşturuldu.

Market kartları önceden belirlenen ihtiyaç sahibi 450 aileye, fert sayısı ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak dağıtıldı.

- "Devlet bizim babamız, her şeyimiz"

Market kartını ekipten alan Cemile Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin vefatının ardından 4 çocuğuyla birlikte yaşadığını söyledi.

Devletin sağladığı imkanlarla ayakta kaldıklarını anlatan Akyol, "Çocuklarım, devletimizin sağladığı olanaklarla okuyor. Bir bacağımı kaybettim ama devletimiz sayesinde protez takıldı. Aynı şekilde hastanelere gidiyoruz, tedavi oluyoruz. Temel ihtiyaçlarımızı da devlet karşılıyor, daha ne yapsın? Devlet bizim babamız, her şeyimiz." ifadelerini kullandı.

Şahizer Özcan da eşinin günübirlik işlerde çalıştığını dile getirdi.

Market kartıyla çocuklarının temel gıda ihtiyaçlarını karşılayacağını belirten Özcan, "Devletimiz bizim gibi maddi durumu kötü bütün ailelere her zaman yardım elini uzatıyor. İhtiyaçlarımız olduğunda devlet her zaman yanımızda. Çok teşekkür ederim. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.

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