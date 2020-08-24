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Aktüel Ağrı'da tırda 19 kilo 532 gram metamfetamin ele geçirildi
Aktüel

Ağrı'da tırda 19 kilo 532 gram metamfetamin ele geçirildi

İran uyruklu sürücü gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 15:05:39 -
Ağrı'da tırda 19 kilo 532 gram metamfetamin ele geçirildi

AĞRI (AA) - Ağrı'da tırda yapılan aramada 19 kilo 532 gram metamfetamin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent merkezindeki uygulama noktasında İran plakalı tırı durdurarak arama gerçekleştirdiği belirtildi.

Tırdaki aramada 20 pakette 19 kilo 532 gram metamfetamin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, İran uyruklu sürücünün gözaltına alındığı ifade edildi.

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