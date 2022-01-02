  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Ağrı’da ticari araç tıra arkadan böyle çarptı! 1 ölü
Yerel

Ağrı’da ticari araç tıra arkadan böyle çarptı! 1 ölü

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde tıra arkadan çarpan ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti, yolcu olarak bulunan şahıs ise yaralandı. Tır'ın arkasına takılan korumalardan olsa idi, can kaybı belki de yaşanmayacaktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 11:55:00 -

Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 50 AAE 184 hafif ticari araç sürücü Ahmet Kandemir direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki 15 HG 045 plakalı tıra çarptı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Ahmet Kandemir ve araçta bulunan Mustafa Kandemir ilçede özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Ahmet Kandemir, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay