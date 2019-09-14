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Ağrı’da teröre lanet yürüyüşü

Ağrı’da Sivil Toplum Kuruluşları ve çok sayıda vatandaş, Diyarbakır’ın Kulp İlçesinde PKK/KCK Bölücü Terör Örgütünce düzenlenen terör saldırısını ve terörü lanetlemek için yürüdü.

14 Eylül 2019 Cumartesi 16:15
Ağrı’da teröre lanet yürüyüşü

Ağrı’da Sivil Toplum Kuruluşları ve çok sayıda vatandaş, Diyarbakır’ın Kulp İlçesinde PKK/KCK Bölücü Terör Örgütünce düzenlenen terör saldırısını ve terörü lanetlemek için yürüdü.


Kentte düzenlenen teröre lanet yürüyüşü öncesinde Merkez Camisinde kılınan öğlen namazından sonra Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, şehit olan sivil vatandaşlar ve şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.


Okunan Mevlid-i Şerifin ardından Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya gelen Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş, yaşanan terör olaylarına tepki göstermek, birlik ve beraberliğe dikkat çekmek için Abide Meydanı’na doğru yürüyüş başlattı.


Yürüyüşte binlerce vatandaş, dev Türk Bayrağı açıp terörü lanetleyen pankartlar taşıyarak, teröre karşı sloganlar attı.


Daha sonra Abide Meydanı’nda toplanan Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşlar adına Ağrı İHH Şubesi Başkanı Kerem Engin yaşanan terör saldırılarını ve terörü lanetleyen bir açıklama yaptı.


Kerem Engin yaptığı açıklamada terör örgütü PKK/KCK’nın iddia ettiği gibi Kürt halkının haklarını savunmadığını, aslında Siyonizm ve Küresel Emperyalizme hizmet ettiğini ifade ederek, “Kırk yıldır bölgemizde akıl almaz yöntemler ve yollarla sözde Kürt Halkının ve de bu bölgenin güvenliğini, huzurunu, mutluluğunu isteyen Terör Örgütünün, maalesef kendine yakışan bir eylemi ile daha karşı karşıyayız. Bizler bu bölgenin halkları, her türlü sıkıntıyı, özellikle tek parti süreçlerinde yaşadık. Her türlü olumsuzluğu yaşadık. Maalesef sözde bizim haklarımız ve bizim huzurumuz için yola çıktığını söyleyen Terör Örgütü, bu gün Küresel Emperyalizmin bir aparatı, bir taşıyıcısı olmaktan öteye geçmemiştir. Yaptığı her eylem özellikle de Kürt Halkına ve genelde de bölgemize ve ülkemizin birliğine ve beraberliğini dinamitlemenin ötesine geçememiştir.” Dedi.


Terör Örgütü PKK/KCK’nın ülkede oluşturduğu huzursuzluğun yanı sıra okul yakıp, öğretmen katlettiğini hatırlatan Engin, şu ifadeleri kullandı:


“Bu ülkenin ekonomisi için, bu ülkenin huzur ve refahı için savaştığını gayret ettiğini söyleyen bu Örgüt, bu memlekette başta olmak üzere iş adamlarını kaçırarak, iş makinelerini yakarak, bu bölgenin aslında huzuruna, gelişmişliğine bir katkısının olmadığını, olmayacağını ve böyle bir amacının asla da olmayacağını bize göstermiştir. Bu ülkenin, bu bölgenin çocuklarının ilmi olarak yetişmesi için, bir yerlere gelebilmesi için bizler gayret ederken, ülkemiz devletimiz gayret ederken, onlar bu bölgede okullar yaktı. Öğretmenler kaçırdı. Öğretmenleri katlettiler. Yani hangi tarafından tutarsanız tutun, tam bir facia ile karşı karşıyayız. Maalesef bu gün artık tescillenmiş bir şekilde küresel emperyalizmin, Siyonizm’in uşaklığını yaptığı tescillenmiş olan bu örgüt, bu ülkeye, bu halka, bizlere kesinlikle ve kesinlikle umut adına hayır adına, güzellik adına vadeden, vaat ettiği hiçbir şey yoktur. Hiçbir inandırıcılığı yoktur. Kan ve terör ile hiçbir hak elde edilemez. Şiddet hiçbir hakkın tesis edileceği bir alın teri olamaz. Bu halk artık uyanmıştır. Artık ne sözde İslam adına ortaya çıkan DEAŞ gibi ne de sözde Kürt Halkının çıkarları uğruna savaştığını, gayret ettiğini söyleyen Terör Örgütü PKK gibi hiçbir örgüt ne Kürtleri ne de Müslümanları temsil edemez. Bizler adaletin, meşraetin, vahdetin ve birliğin ve beraberliğin tesis edildiği bir dünya, bir ülke istiyoruz. Bizler Selahaddin Eyyubi’nin çocuklarıyız. Hiçbir zaman inancımızdan taviz vermedik, vermeyiz. Hiçbir zaman haksız bir şekilde Allah’ın verdiği cana kıymayı asla uygun görmeyiz. Sivil Toplum Kuruluşları adına ve bütün vicdan sahibi insanlar adına bir kez daha teröre lanet ediyoruz. Şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz.”


‘Annelerimizin ayaklarının altından öpüyoruz’


Engin açıklamasının devamında, Terör Örgütü PKK/KCK tarafından çocukları dağa kaçırılan ve çocuklarını geri almak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan Diyarbakır Annelerine de destek verdiklerini dile getirerek: “Diyarbakır’daki annelerimize selam yolluyoruz. Onlar umudun, onlar direnişin, onlar aydınlığın inşallah fitilini çakmışlardır. Bizler de o annelerimizin ayaklarının altından öpüyoruz. İnşallah daha güzel günler göreceğiz. Onların yaktığı ateşle Allah’ın izni ile bu halk birlik beraberlik içinde Türkü, Kürdü ile Doğusu, Batısı ile daha umutlu günler, daha güzel günler görecektir.Bizim kardeşliğimizi hiçbir dinamit engelleyemeyecek. Bizim kardeşliğimizi hiçbir dış destekli terör operasyonu akamete uğratamayacak. Küresel Emperyalizmin ve Siyonizm’in bu bölgede yapmak istediklerinin bu halkın çocukları, Selahaddin Eyyubi’nin çocukları artık farkındadır. O emperyalist uşakları bu memlekette yapmak istedikleri hiçbir operasyon gerçekleşemeyecek. Birlik ve beraberliğimizle bu bütün operasyonları, bu bölgede yapılmak istenen bütün ameliyatları Allah’ın izni ile ve buradaki birliktelikle hep birlikte boşa çıkaracağız” ifadelerini kullandı.


Yapılan açıklamanın ardından şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile yürüyüş sona erdi.


Düzenlenen yürüyüşe, Ağrı Vali Yardımcısı Yakup Ömeroğlu, Ağrı Belediye Başkan Vekili İsmail Öncel, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın ve çeşitli kurum amirleri de katıldı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 16:15
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